外籍師列台灣4缺點「後悔定居」遭炎上 Cheap神解析台人愛國情結：心酸又帶點自卑

​台灣美麗的景色及良好的治安，成為不少外國人旅遊首選，也有不少外籍人士定居。不過，日前外籍人士發文列出4大缺點直言「後悔來台灣定居」，更坦言一開始是因旅遊而愛上台灣，但真正定居後更讓他感到心力交瘁，貼文曝光後引發正反兩派議論。對此，百萬YT網紅Cheap發文解析台灣人特有的愛國方式，沒惡意但有點自卑，更多是渴望被理解，這很人性、很台灣。

​一名外籍教師在Reddit發文抱怨，「搬來台灣是我人生最糟的決定」，認為台灣人雖禮貌但疏離、年輕人沒幹勁、物價又高，在工作場合更顯拘謹且形式化，讓他覺得人際距離難以親近。更讓他困惑的是，台灣人動不動就對他說「你們國家應該沒有這個吧？」讓他覺得像被炫耀式問話，心裡滿滿問號。

​對此，Cheap贊同說，​台灣人真的很愛跟老外說：「你們國家應該沒有夜市吧？哈哈」、「你們那有 7-11 嗎？台灣走三步就一間喔」，彷彿老外剛從部落走出來，連輪子都是最近才發明的，這其實是一種很微妙又尷尬的文化心態，跟「謝謝你喜歡台灣」差不多意思，「謝謝你喜歡台灣」其實就是預設別人不該喜歡這地方，所以當外國人感到驚喜，混著一種民族自卑，好像走進一家餐廳吃飽後，跟老闆說「太好吃了老闆！」，然後老闆緊緊握著顧客手說「謝謝你喜歡這間破店」。

Cheap表示，因為台灣長期被中共打壓、貶低，所以當有外國人來時，會有一種「我要證明我們不輸」的衝動，沒惡意，只是世界太忽略台灣，一種文化小自卑包著的小自豪，可愛又有點心酸。

Cheap也列出5點台灣特有的愛國方式，例如：「喜歡外國人喊台灣no.1」、「喜歡外國人說台灣比較冷，比阿拉斯加還冷」、「喜歡看外國人喝珍珠奶茶、吃臭豆腐、阿Q桶麵」、「看到外媒說台灣很讚就全島轉發、全家落淚」、「看到外國Yter說台灣好棒，全島連署給居留證」，沒惡意，有點自卑，更多是渴望被理解，很人性、很台灣，只是有時候，就蠻好笑的而已。

