外籍幫傭政策擬鬆綁 民團：僅18.4%女性支持

（中央社記者吳欣紜台北18日電）政府擬開放外籍幫傭政策，家有1名小孩就可聘僱，引發關注。民團今天公布民調指出，鬆綁外籍幫傭政策僅18.4%女性支持，盼政府三思。

總統賴清德日前接受媒體專訪指出，為釋出女性勞動力，擬放寬家裡育有1名小孩就能申請家庭幫傭。後續有媒體報導，預估最快年底公布相關政策與配套。

托育及就業政策催生聯盟委託專業民調公司，於11月中下旬以台灣20至70歲女性為母體進行民調，取得共1138份問卷樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.86個百分點。

廣告 廣告

該聯盟今天召開記者會公布民調結果，聯盟召集人王兆慶表示，調查詢問「若不是所有有小孩的家庭都能申請外籍幫傭，哪種規定比較合理」，僅15.2%受訪女性支持「無差別開放」外傭，其餘8成認為應設優先資格。

王兆慶說，調查「最支持哪項育兒政策」，獲得最高支持度的是「落實企業彈性工時及友善職場」52.7%，其次「落實兒童托育安全」、「擴大公共托育資源」都有4成多支持度，「外籍幫傭開放政策」僅有18.4%支持。而另份問卷調查也顯示，有9成保母反對該政策，顯見外籍幫傭不是民眾最需要的迫切政策。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，民調顯示女性渴望友善彈性的職場、降低工時，台灣勞工對工時沒有決定權，有需求的照顧者在職場被邊緣化；呼籲切勿用開放外傭，當作逼迫台灣勞工承受高壓職場的遮羞布。

行政院性別平等會委員鄧筑媛表示，在放寬外傭政策提出後，性平委員就提案要求政策開放前，須做就業市場、性別、人權的影響評估，行政院表示要依評估規劃後續進度，但至今無結果。托盟民調已顯示，鬆綁外籍幫傭不符女性勞動者需求，政府應正視調查結果。

全國教保產業工會代表梁美詩則質疑，貿然放寬衝擊幼托機構招生，也犧牲許多女性就業機會，僅嘉惠高收入家庭，同時也摧毀政府努力建置的公共托育體制。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，開放外籍幫傭政策沒有處理女性就業核心障礙，包括長工時、公共托育不足、職場對照顧者不友善、男性照顧責任缺席等，政府應優先擴充公共托育與照顧服務量能，從性別平等出發，才有助於女性投入職場。（編輯：吳素柔）1141218