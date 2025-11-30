外籍幫傭脆弱處境 撐起無數香港家庭的日常

在大火蔓延的瞬間，宏福苑的居民和他們的外籍看護共同面對生死考驗。她們第一時間不是顧著自己逃命，而是守護被照顧者，但也因此陷入危急的生命狀況。一名印籍看護、在煙霧迷漫中守護年長雇主，但兩人仍不幸過世，另有一名菲律賓籍看護在火場中為救寶寶而奮不顧身，至今仍在醫院接受治療。

宏福苑大火，不只影響到居住的年長者，負責照顧他們起居的外籍看護也受到波及。印尼籍看護 菲塔：「哦 太可怕了，我差點哭出來，因為我看到很多人都一臉茫然。」

其中，一名剛抵達香港的菲律賓籍看護，也在火災中受困。當時，她驚慌失措地傳送語音訊息，給在菲律賓的姊妹求救。消防人員破門進入已經充滿濃煙的屋內時，發現她正緊抱著雇主僅3個月大的寶寶，用身體幫寶寶遮擋高溫和煙霧。聲音來源 記者：「我們今天下午探訪了重症監護病房，醫生告知她的情況危急，醫生表示 她目前正在接受插管治療，一旦病情穩定，可能需要轉院進行進一步治療。」

菲律賓政府表示，目前已知有1名菲律賓公民死亡，12人下落不明。印尼政府則證實，在受災地區從事家政服務的140名印尼籍公民中，已有7人不幸喪生。印尼外交部發言人 梅文康：「印尼駐香港總領事館，已確認包括遇難者的，其中61人的情況，其餘79人的下落，仍在密切追蹤中。」

根據路透社報導，香港共有約36萬8000名外籍幫傭，大多來自菲律賓和印尼等國家，常與雇主同住在狹窄空間。她們協助做飯打掃及照料年長者和幼兒，但多數人每月薪資僅港幣5000元，約2萬台幣。仲介業者表示，希望政府提供的救助金能擴及外籍幫傭，並對因大火遺失護照和證件的移工提供協助。

