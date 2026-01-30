外籍情侶嘟嘟車上演活春宮 普吉島街頭裸身交纏畫面曝

泰國觀光勝地普吉島出現一對外籍情侶坐嘟嘟車時上演活春宮，遭當地民眾痛批有損普吉島形象。（圖／翻攝自Phuket Times）

泰國觀光勝地普吉島最近傳出一起引發爭議的不雅事件，有一對外國情侶搭乘嘟嘟車時，被拍到在上頭做出親密行為，大街上演活春宮，過程被後方駕駛錄下並上傳網路，並迅速在社群上瘋傳。不過，當地警方尚未對此事做出任何回應或法律行動。

根據外媒《Thaiger》報導，這起離譜事件發生於普吉島芭東海灘附近，當地民眾在尖峰時刻開車在路上，發現前方一輛嘟嘟車上有一對外籍情侶，兩人竟忘我交纏，無視周遭車輛與行人直接上演活春宮。拍攝影片的駕駛表示，當下目睹情況感到相當震驚，沿途其他駕駛也明顯對此投以錯愕目光。

外籍情侶的脫序行徑被後方駕駛拍下後上傳社群平台，隨即引發泰國網友們強烈譴責，批評此舉嚴重敗壞觀光勝地名聲；也有民眾更形容他們「把嘟嘟車當行動飯店」，更不禁質疑外籍旅客的素質。更有不少人討論，外籍情侶的行為是否已觸犯當地相關法規，喊話政府單位正視並做出行動。

而電視台《Amarin TV》指出，當地警方尚未對這起事件發布任何正式回應，後續是否介入並採取法律行動仍待觀察。

當地民眾普遍認為，儘管普吉島一向以開放的旅遊氛圍著稱，但此次事件已引發泰國旅遊業界對「不當旅遊行為」的高度關注，擔心頻繁發生的負面新聞會損及泰國觀光形象，盼當局應加強對遊客行為的規範。

