外籍教師進駐校園後，雙語政策更落實了嗎？【獨立特派員】

九百外師進駐校園建構沉浸式語境

因應「2030雙語政策」，政府近年積極引進外籍英語教學人員進入校園，致力於營造沉浸式的學習環境。根據教育部國教署國教組組長蔡宜靜提供的數據，目前一學年約有超過900位外師投入服務，涵蓋全台約1,152所學校，其中有217所位於偏遠地區。這些來自不同文化背景的老師，正逐步改變台灣的教學現場，透過與本土師資的激盪，希望讓英語不再只是考卷上的科目，而是日常溝通的工具。

在推動過程中，如何讓外師資源不僅止於點綴，而是真正轉化為學生的學習動力，是政策落實的關鍵。當外師進入教室，隨之而來的是截然不同的教學邏輯與文化觀點，這不僅給予學生感官上的新鮮感，更迫使教學端必須重新思考教學目標：如何在語言學習與學科知識之間取得平衡，並在多元文化交織的環境下，引導孩子勇於嘗試使用非母語進行交流。

師資協同翻轉課堂掌握引導黃金時機

在雲林縣的水燦林國小，雙語教學已融入「綜合活動」課。水燦林國小外師 Claudette在課堂上巧妙運用轉盤工具分配角色，並引導學生進行職業扮演。這種教學方式有效打破學生對英語的畏懼，讓即使是害羞的孩子也必須開口對話。不少學生表示，透過角色扮演，能更熟悉句子用法，且在遇到困難時，老師會及時停下腳步給予指導。

協同教學的核心在於中外師之間的精準分工。水燦林國小教師蔡孟純強調，在地老師的價值在於掌握學生的學習狀況，適時在語法過難時介入引導，確保英語不會「喧賓奪主」而影響學科知識的傳遞。

蔡孟純會在課前與外師共備，商討介入時機，並提醒學生觀察外師的肢體語言與教具。Claudette則認為，有本地老師在旁協助，能顯著提升外師在班級經營上的自信，確保教學流程順暢。此外，校方也透過午休時間的「英語角」活動，讓學生與外師聊聊生活瑣事，將語言應用延展至課堂之外。

水燦林國小外師Claudette透過「英語角」童玩活動與學生互動，營造自然、低壓力的口說練習環境。（圖／獨立特派員）

跨校共聘資源共享扎根偏鄉教育現場

對於偏鄉小校而言，爭取外師資源並不容易。水燦林國小校長楊宗敏指出，學校目前管理六位分別來自南非、菲律賓及史瓦帝尼等國的外師，並承擔代管周邊小校外師的重任。校方不僅要負責教學品質，更需投入大量心力進行生活照顧。楊宗敏坦言，雖然聘任過程經過視訊面談，但外師到校後的實際教學與適應情形仍可能與預期有落差，這需要校方投入大量時間進行溝通與調整。

針對規模較小的學校，蔡宜靜說明，政府鼓勵巡迴共聘制度，讓一位外師在兩至三所學校間巡迴，以利資源最大化利用。

以雲林縣北港鎮的辰光國小為例，雲林辰光國小外師Ann與教師陳永芝合作，將英語學習與社會情緒學習（SEL）結合。學生反映，在這樣的環境下，以前不敢開口的恐懼感消失了，甚至有轉學生感嘆能在偏鄉學校接觸到外師非常幸福。

對此雲林辰光國小校長陳彥揚認為，正因為學校規模小，反而能更聚焦、集中全力幫助孩子長出不一樣的樣貌。

雲林辰光國小外師Ann運用色彩標籤結合社會情緒學習，帶領偏鄉學生練習以英語精準表達內心情緒。（圖／獨立特派員）

ETA計畫引進外援 跨文化碰撞多元視野

除了官方直聘，新北市中角國小則透過美國學術交流基金會引進ETA（英語教學助理）資源。新北市中角國小校長童新峯提到，ETA計畫的好處在於協會會協助安排外師的住宿與行前培訓，減輕校方負擔。這些外師多為剛畢業的大學年輕人，為學校注入不同活力。

新北市中角國小外師John經常製作關於家鄉明尼蘇達州或美國文化的簡報，透過遊戲讓學生體驗美式與台式文化的差異。對John而言，這段經歷也啟發了他對教育工作的全新體悟。

然而，ETA計畫的外師通常每學年異動，這對本土教師是另一種挑戰。

新北市中角國小教師葉孟倫分享，在地老師必須根據每位外師的性格與想法，逐步調整授課節奏與主導權。雖然學生每學年接觸到的老師都不同，但這也讓孩子的學習變得更多元。例如，每年介紹聖誕節習俗時，不同外師帶來的視角與文化細節皆不相同，讓偏鄉孩子的視野得以跨越地域限制，直接與世界接軌。

來自明尼蘇達州的ETA外師John透過家鄉美食簡報與情境對話，將美國文化視野直接帶入偏鄉課堂。（圖／獨立特派員）

克服落差勇於開口雙語政策長跑起跑

臺師大教育系教授王麗雲分析，英語的城鄉差距往往比數學更大，但雙語政策致力於抹平這道鴻溝，將外師優先配發至缺乏學習環境的偏遠地區。

Ann 在教學現場觀察到，偏鄉孩子的英語程度往往與年齡不符，教學必須從最基礎的單字扎根，這需要中外師利用空堂時間進行深度「共備」，分工處理口說、閱讀與寫作測驗。

儘管挑戰重重，改變已在發生。王麗雲表示，一般學生使用英語的頻率與勇氣已有顯著進步，中外師也更願意引進科技與新教材優化課堂。

雙語政策不僅是一項教育工程，更是一場考驗耐心與資源整合的長途馬拉松。透過本地教師的教學專業與外師的文化刺激，台灣教育正努力縮短城鄉差距，為下一代打造更具競爭力的語言力與國際觀。

