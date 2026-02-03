外籍旅客住台灣飯店「未提供浴巾」氣炸！他再爆業者「審問」客人：住在監獄

一名外籍旅客抱怨飯店未提供浴巾，相當荒謬。示意圖／photoac

為了推動環保減塑，旅宿業者依規定不得提供一次性備品，不過這項政策似乎惹怒外籍旅客，近日一名外國遊客在台灣旅遊社團指控，雖然理解業者環保初衷不提供牙刷，不過入住一家便宜旅館，卻未提供「浴巾」，相當荒謬；然而一名網友則分享，事實上就連高檔飯店連瓶裝水及紙拖鞋都沒有提供，業者甚至為了備品「質問」外籍旅客，猶如犯人對待。

日前一名外國旅客在臉書社團「Taiwan Travel Tips（TTT）」抱怨，來台灣旅遊入住2家廉價旅館，業者均稱「正在努力實踐環保理念」未提供浴巾，該名旅客指出，雖然可以理解環保需求不提供牙刷等不必要的盥洗用品，不過「誰會把浴巾放在行李箱裡？又笨重又濕濕的」直言太荒謬，讓人不得不選擇入宿較高檔飯店。

不僅外國旅客，台灣旅客也分享，曾入住1晚萬元飯店，已知不提供一次性備品，因此自行攜帶牙膏、牙刷、棉花棒、牙線等物，不過進入房間，才發現連瓶裝水、紙拖鞋都沒有，無奈指出，「某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店」，認為對於潔癖者而言相當不自在。

網友形容，台灣旅宿業不提供浴巾，堪稱「台灣旅遊最頂的國際笑話」彷彿住在監獄。圖／翻攝畫面

另外還有旅客分享，曾在台北知名飯店辦理退房，碰巧聽見櫃檯人員詢問一名中東男子「你有沒有使用備品？」見該名男子支支吾吾回應牙刷、牙膏，櫃檯小姐仍持續問道「真的沒有其他的嗎？」令旅客形容猶如審問犯人。

網友紛紛質疑政府政策「這樣對台灣的觀光真的有幫助嗎？」、「要我們自己準備這些，到底住飯店意義是什麼？」指出當旅客花費高昂房價入住，卻什麼都沒有提供，就連浴巾也要節省，堪稱「台灣旅遊最頂的國際笑話」彷彿住在監獄。

一派網友則將矛頭指向業者，指出「政府說不主動提供，業者直接解讀成不提供，要付費」、「旅館自己不提供浴巾，就推給政府」、「既然要環保要減少成本那就反映在房價上啊！」更反問當黃仁勳入住酒店「是否也是他自己備拖鞋呢？」認為許多規定都是業者為了省成本將政策作為藉口，相當不合理。



