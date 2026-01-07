外籍旅客大增4成 2025年基隆港郵輪締造4項歷史新高

114年5月23日，探索星號（下左） 、地中海榮耀號（上右）雙輪靠泊基隆港。（圖：基隆港務分公司提供）

基隆港務分公司表示，二○二五年基隆港（Keelung Port）國際郵輪表現亮眼，全年共計迎接四百三十六艘次、九十九點三萬人次旅客，不僅旅客總人次創下歷史新高，外籍旅客人次、Fly-Cruise（船進機出／機進船出）旅客人次，及新船首航次數等指標，也同步刷新紀錄，被形容為臺灣郵輪發展史上大豐收的一年。

基隆港務分公司統計，二○二五年基隆港國際郵輪旅客人次達九十九點三萬，較二○二四年七十八點七萬人成長二十六點二％，也較二○一九年九十四點六萬人的歷史高峰增加約四點九％。成長動能主要來自麗星郵輪回歸市場，全年貢獻一百五十八艘次、三十一點二萬人次；其次為在基隆港部署亞太最大噸位郵輪的地中海郵輪，合計六十艘次、二十六點九萬人次；歌詩達郵輪則以八十四艘次、二十二點九萬人次，居第三。三大郵輪品牌合計市占超過八十一點六％，成為支撐基隆港郵輪市場的「三本柱」。展望二○二六年，麗星郵輪與地中海郵輪都規劃增加航班，郵輪成長動能可望延續。

在外籍旅客方面，二○二四年以二十六點六萬人次創新高後，二○二五年再攀升至三十七點六萬人次，年增幅達四十一點三％，成為帶動整體旅客量創高的關鍵。主因在掛靠港郵輪艘次較去年增加五十三艘次，旅客人次增加約八點八萬人次。其中，歌詩達莎倫娜號於二○二五年在基隆港運作七趟韓國包船航程，帶來約三點一萬名韓國旅客前來北北基地區旅遊，使韓國旅客占外籍旅客比例由前一年的二點九％，大幅提升至十一點四％。全年外籍旅客國籍結構，以日本占三十二點一％居首，其次為美國十六％、韓國十一點四％及德國六點五％。

Fly-Cruise旅客表現同樣突出，二○二五年共計六點一萬人次，較二○一八年高峰的三點八萬人大增五十八點九％。其中，挪威郵輪十四艘次母港航線全船以外籍旅客為主，全年帶來二點七萬人次，占所有Fly-Cruise旅客的四十四點四％。

臺灣港務公司多年深耕國際行銷與客戶開發，成果在二○二五年集中展現，全年共吸引十九條過去未曾靠泊的新船首航基隆港，創下歷史新高。其中更有四個全新郵輪品牌首度進駐，包括探險型的星凝郵輪（Scenic Cruises）、奢華型的三井海洋郵輪（Mitsui Ocean Cruises）、首家韓國資本的頭源郵輪（Duwon Cruise & Ferry Co., Ltd.），及採用旅客持有艙房產權的住宅郵輪（Villa Vie）。住宅郵輪旗下奧德賽號（Villa Vie Odyssey）單航次在港連續停泊四天，創下全臺紀錄，顯示外國旅客對深度探索臺灣的高度興趣；三井郵輪旗下海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）也在首季造訪即開闢多母港航線，便利臺灣旅客自基隆港登船。整體而言，基隆港郵輪市場不僅量能成長，也朝向多元化發展，為產業永續經營奠定基礎。

除航線拓展，臺灣港務公司也持續優化旅客體驗。預計於二○二六年捐助經費，協助移民署在基隆港西岸旅客中心增設四道自動化證照查驗設施，與既有設備合計可提供八道自動化通關服務，打造更智慧、順暢的通關環境。同時，因疫後地中海郵輪與麗星郵輪增加冬季母港航班，考量基隆冬季氣候濕冷，今年也將試辦在西岸旅客中心候船大廳廁所洗手臺導入溫水水龍頭，期能讓旅客美好郵輪假期，從基隆港客運碼頭即留下良好印象。