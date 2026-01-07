外籍旅客較2024年增逾4成 基港郵輪締4項歷史新高

2025年基隆港國際郵輪達99.3萬人次，刷新「外籍旅客人次」、「Fly-cruise（船進機出／機進船出）旅客人次」及「新船首航次數」等項歷史紀錄，可謂臺灣郵輪史上最豐收的一年。（圖：基港分公司提供）

▲2025年基隆港國際郵輪達99.3萬人次，刷新「外籍旅客人次」、「Fly-cruise（船進機出／機進船出）旅客人次」及「新船首航次數」等項歷史紀錄，可謂臺灣郵輪史上最豐收的一年。（圖：基港分公司提供）

基隆港務分公司表示，二○二五年基隆港國際郵輪市場表現強勁，全年共迎接郵輪四百三十六艘次、旅客總人次達九十九點三萬，創下歷史新高紀錄。除整體旅客量刷新新頁，外籍旅客人次、Fly-Cruise（船進機出／機進船出）旅客規模，及新船首航次數等三項關鍵指標也同步突破歷史紀錄，被業界形容為臺灣郵輪發展史上成果最為豐碩的一年。

廣告 廣告

基隆港務分公司統計，二○二五年基隆港國際郵輪旅客人次達九十九點三萬，較二○二四年七十八點七萬人成長二十六點二％，也較疫情前二○一九年九十四點六萬人的歷史高峰增加約四點九％，顯示郵輪市場不僅全面回溫，且已進一步擴大規模。成長動能主要來自多家國際郵輪品牌加碼部署，其中以麗星郵輪回歸市場最為關鍵，全年貢獻一百五十八艘次、三十一點二萬人次，成為推升基隆港郵輪量能最大助力。

其次為地中海郵輪，在基隆港部署亞太區最大噸位郵輪，全年共計六十艘次、二十六點九萬人次；歌詩達郵輪則以八十四艘次、二十二點九萬人次居第三位。三大郵輪品牌合計市占超過八十一點六％。展望二○二六年，麗星郵輪與地中海郵輪皆已規劃增加航班，顯示基隆港郵輪成長動能短期內可望持續。

至於基隆港二○二四年外籍旅客人次以二十六點六萬刷新紀錄後，二○二五年再攀升至三十七點六萬人次，年增幅高達四十一點三％，成為帶動整體旅客人次創高的重要關鍵，主要原因在於掛靠港郵輪艘次較前一年增加五十三艘次，帶動外籍旅客人次增加約八點八萬。