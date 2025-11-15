外籍涉詐激增 跨部會合作遏止

國內詐騙猖獗，外籍嫌疑犯也扮演重要角色，根據統計，外籍人士去年犯詐欺或洗錢案共1萬6784人，創下歷史新高，涉案類型主要為擔任車手及提供人頭帳戶，尤其外籍移工將金融機構帳戶賣給詐團，作為收贓及洗錢工具，最近3年激增4倍。為遏止移工人頭帳戶持續氾濫，政府跨部會合作使出殺手鐧，目前已管控凍結逾30萬個人頭帳戶，讓防詐能更精準有效。

立委王世堅日前質詢指出，國內逃跑、失聯的外籍移工，竟是詐騙集團的一環，外籍移工把銀行帳戶賣給詐團從2022年的521案，到今年6月已累計2054件，成長近4倍，直言「這不是小事，是社會安全問題」，就算法律罰得再重，但移工早就出境，重罰根本沒有用。

廣告 廣告

根據統計，2021年涉詐外籍嫌疑犯共2561人，去年激增6倍到1萬6784人，今年1至8月共1萬2719人，其中6成4遭通緝。警方分析查獲到的涉詐外籍嫌疑犯，發現越南籍最多、成長超過2倍，馬來西亞籍成長超過4倍；今年馬籍人數更首度超過越籍，但馬籍多為被誘騙來台當車手，與越籍大多是移工涉案類型不同。

警方指出，人頭帳戶是詐團最重要的犯罪工具，歹徒以往都向社會邊緣人收購，或以假求職等手法取得，但因耗損率高及越來越難取得，令價格不斷水漲船高，目前一本存摺可喊價30萬元。

詐團因此改向逃逸或出境的移工購買帳戶，外籍移工帳戶也從一本1萬元漲到現在2萬1000元不等。刑事局國際科今年曾破獲越南籍阮姓男子，每天橫跨全台各縣市，向外籍移工收購人頭帳戶及提款卡，再配發給各地的外籍車手頭，指揮外籍車手至ATM密集取款。

為防制外籍移工帳戶成為犯罪工具，金融、檢察等相關機關，建立跨機關工作小組，對失聯出境移工帳戶進行監控，只要有不明資金匯入，即圈存、凍結並通報檢警；移工出境、居留證到期或2個月無薪資匯入，則立即停止自動化交易，目前對高風險帳戶控管比率已達7成。