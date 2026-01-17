外籍照服員擬進急性病房 護理師全聯會：占比應低於50％

〔記者邱芷柔／台北報導〕為紓解臨床照護人力吃緊，衛福部向勞動部提案，規劃讓來台工作滿6年的外籍照服員投入一般急性病房。政策一出引發護理界熱議，台灣護理產業工會憂心恐加劇第一線負擔，但護理師公會全聯會則認為，關鍵不在「開不開放」，而在於比例與配套是否到位，強調外籍照服員若要進入急性病房，聘用比例應比照長照機構規範，甚至應低於50%。

衛福部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，由醫院共聘照服員並以公務預算補助，讓病人在住院期間即可獲得生活照顧服務，家屬不必陪病，護理人員也能回歸專業照護角色。不過，去年實際服務床數僅約5000床，整體覆蓋率仍偏低，為擴大服務量能，衛福部今年規劃將服務床數提高至3萬床，預算同步擴編至近25億元，但人力能否到位，仍是一大挑戰。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴今(17日)指出，衛福部規劃的外籍照服員「不是任何人都能來」，須在台工作滿6年且表現良好，藉此篩選出具備基本語言能力與照護經驗的人力。急性病房的照護需求與護理之家、住宿型長照機構不同，專業要求更高，因此設下工作年資門檻，有其必要性，有一定年資與經驗的外籍照服員投入醫院照護，可有效分擔護理人員的非專業性工作，讓護理師回歸專業照護角色，也能減輕家屬長時間陪病的壓力，進一步提升整體照護品質。

陳麗琴也建議，政策推動過程中，衛福部與勞動部應持續與護理團體溝通，像是未來醫院照服員的人力配置，應比照現行護理之家與住宿型長照機構訂定相關規範，外籍照服員比例不得超過本國籍照服員的一定比例。以目前長照機構為例，外籍照服員占比不得超過50%，她認為醫院端比例應更低，並採「自訓自用」模式，兼顧照護品質與管理責任。

衛福部照護司司長蔡淑鳳也指出，任何人一生中都有可能成為照顧者或被照顧者，引進外籍照服人力不僅是護理權益問題，也有助避免「一人住院、拖累全家」的照顧困境。

