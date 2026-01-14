外籍照服員擬進醫院掀爭議 石崇良親上火線：人力不足是最大瓶頸

衛福部長石崇良。游騰傑攝



衛福部長日前向勞動部提案修訂相關管理辦法，擬開放醫院可聘僱外籍「照服員」，增加護理人力，不過此舉引起工會反彈，憂語言溝通、管理督導等情況恐增本國籍護理負擔，衛福部長石崇良今（14日）親上火線回應，「住院整合照護」推動三年來成效良好，但人力短缺已成最大瓶頸，今年目標把服務床數從約5千床擴大到3萬床。

台灣護理產業工會日前發聲明，反對衛福部在制度、配套未完善下，倉促引進外籍人力，徒增第一線基層混亂。工會並點出，語言溝通、管理督導、專業界線與申訴機制等關鍵配套至今未交代清楚，恐影響病人安全與護理人員權益，工會多次反映，衛福部卻從未正面回應。

工會點出，「住院整合照護」至今仍未訂定合理人力比、未建立明確的工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、流動率極高，並表示「這也是為什麼多數本國照服員寧可到機構、居家服務或自行接案，也不願意進入醫院做整合照護」，也透露衛福部過去就曾提出類似方案，當時即引發基層強烈反對，也遭勞動部否決。

石崇良今天上午出席「衛生福利部主權雲應用發表會」活動時接受媒體聯訪，針對外籍照服員爭議，他表示，全台急性一般病床約7萬床，扣除佔床率後，約有一半病床存在生活照顧需求。隨著台灣快速邁入超高齡社會，許多長者住院期間除醫療處置外，仍需翻身、如廁、進食等大量生活照顧，過去不是全落在護理人員身上，就是家屬自費請看護協助，對家庭與醫療現場都是沉重負擔。

他表示，衛福部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，由醫院共聘照服員，透過公務預算補助，讓病人在住院期間即可獲得生活照顧服務，家屬不必陪病，護理人員也能回歸專業照護角色。計畫推動三年來，民眾滿意度高，護理人員回饋也正面，實際感受到工作負荷有所減輕。

石崇良進一步說明，目前每床每年補助約750元，病人每日僅需負擔約750至1000元，即可由醫院統一安排照服員協助。不過，現階段最大瓶頸仍在人力不足。去年約110家醫院參與計畫、聘用約2700名照服員，實際服務床數僅約5000床，覆蓋率仍偏低。

石崇良說，因此衛福部今年規劃大幅擴大計畫規模，目標將服務床數提升至3萬床，相關預算也將由5億多元增加至近25億元，針對人力缺口，他指出，衛福部評估引進已在台工作6年以上、並接受過照服訓練的「中階技術人力」加入計畫。這類人員已有台灣生活與工作經驗，語言溝通能力相對成熟。

他強調，未來將清楚界定工作內容、專業分工與管理責任，並持續與工會及相關專業團體溝通，期盼加快推動一項同時有利於病人與家屬、護理人員，以及醫院管理的三贏政策。

