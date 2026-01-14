「外籍照服員」擬開放進醫院 石崇良：目標服務3萬床

記者蔣季容／台北報導

為了解決護理人力吃緊，及減輕小家庭負擔壓力，衛福部長石崇良12日表示，已向勞動部提案導入外籍照服員，希望能在第二季完成修法。石崇良今（14）日受訪時再度回應，「住院整合照護計畫」截至去年約提供5000床服務，今年目標擴大到3萬床，希望可以優先引進在台灣待6年以上、受過訓練的中階技術人員，將持續與護理工會溝通。

台灣護理產業工會13日發布聲明指出，衛福部在制度及配套未完善下，倉促引進外籍人力，徒增第一線基層混亂。住院整合照護計畫至今也未訂定合理人力比、沒有明確工作項目與管理制度。

對此，石崇良今日受訪時表示，長者住院，在生活上有很多需要協助的地方，過去這些工作落在護理人員身上，或是家屬須另外花錢請看護。衛福部過去3年推動「住院整合照護計畫」，採醫院共聘制度，由醫院統一聘雇照服員，由公務預算補助每床750元。3年下來民眾反應良好，只要花1天1000元，有的醫院也不收額外費用，大大減輕家屬壓力；護理人員也可以降低工作負擔。

石崇良提及，截至去年（2025），參與「住院整合照護計畫」醫院共約110家，聘雇約2700名照服員，提供服務床數約5000床。石崇良說，今年目標擴大至3萬床，也就是將近7萬床急性一般病床的一半；去年經費投入約5億元，今年爭取擴充到近25億元規模，希望服務更普及。

石崇良指出，考慮各行各業人力短缺，希望借重國內已有的經驗，也就是在台灣待6年以上、受過照服員訓練的「中階技術人員」，讓計畫大幅提升。至於外界擔憂語言溝通問題，由於對象限定為在台6年以上經驗，語言上應有相當能力；在技術上也必須通過照服員訓練，對工作本身有熟悉度。石崇良強調，會持續與護理工會溝通，讓好的政策繼續推動。

