「外籍照服員」有望進醫院！衛福部證實 最快修法時間曝

衛福部長石崇良今（12）日表示，已向勞動部提案導入外籍照服員，希望能在第二季完成修法。（圖／記者蔣季容攝影）

為了解決護理人力吃緊，及減輕小家庭負擔壓力，衛福部長石崇良今（12）日表示，已向勞動部提案導入外籍照服員，希望能在第二季完成修法，強調這對家庭、醫院來說是雙贏的，將會再與各界溝通討論。

石崇良指出，衛福部3年前就開始推動住院整合護理計劃，利用共聘制度協助照護，針對失能等患者，由醫院統一聘用照服員，避免民眾自行聘請看護而導致與醫院內部產生衝突。該計劃由醫院聘請照服員，以1：4或1：5的方式提供照護，健保也有編列預算，去年開始轉成公務預算，一年成長5億，預計今年也會再成長。

石崇良說明，民眾對於共聘制度照護反應很好，因為可以減輕家庭負擔，但醫院現在面臨找不到人、人力短缺的問題，因此衛福部提出聘用外籍中階技術人員，比照長照機構等，讓外籍照服員協助生活照顧，護理人員則處理專業，並非要取代護理師，「這是雙贏的，對家屬也好，對醫院也好」。強調會再與護理界溝通。

石崇良提及，目前已經向勞動部提案，但因勞動部還要修訂相關辦法、開審查會，所以還需要溝通，目標希望第2季就能做法規修訂。不過若有太多雜音，腳步也會慢下來，因此會再多溝通，讓大家了解這是好事。若未來相關法規上路，聘用人力並不會全部無限制，與本勞之間會有相對的比例關係，避免排擠到當地勞工的就業機會。

