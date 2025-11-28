外籍球員被大同電鍋難倒！PO文求助1物消失 網笑翻：煮飯三部曲

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

目前效力於TPBL台北台新戰神的外籍球員齊曼加近日分享來台後遇到的難題，就是不知道怎麼用大同電鍋，連忙發文求助，之後總算煮好白飯，但卻被發現內鍋消失，笑翻一票台灣人。

齊曼加在社群平台threads發文表示，最近剛買大同電鍋，但看不懂說明書，不確定自己的使用方式對不對？只見他在鍋內放了米，還加入過量的水，且使用不合尺寸的鍋蓋，僅蓋住內鍋，隨後更新米飯出爐照，宣布挑戰失敗；隔一天分享親吻電鍋和前一晚的晚餐照，自嘲表示「即使我沒有用正確的方式煮它... TATUNG來拯救了一天，感謝你們的幫助」。

廣告 廣告

不少台灣網友也笑回「憑實力滑到煮飯三部曲」、「台灣人非常關心他煮飯的進度」、「哇那個菜看起來超有料的，但⋯下次記得用內鍋超好笑」、「好喜翻他們說大同的口音！直接代言了吧」、「如果你需要食譜，網友應該會給你很多電鍋料理教學」、「很好你做到了 接下來把白飯拿去冰箱冰 明天做炒飯」、「大同電鍋煮出來 老香的對吧～下次記得用內鍋煮」、「看到你煮好飯就安心了」。

原始連結







更多華視新聞報導

清潔員送拾荒婦舊電鍋遭起訴！ 趙少康：司法官教育出問題

清潔隊員拿「舊電鍋」送拾荒婦 遭依貪污罪起訴

因應外國人犯罪或滋擾問題 日本成立專責行政機構

