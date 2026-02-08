外籍生搭高鐵竟「座椅旋轉90度」面窗 網友全看傻眼：自己打造觀光列車？

有網友目擊一名乘客竟將高鐵座椅旋轉90度，變成面窗乘坐。翻攝自Threads@89896666ww



高鐵列車因來回方向相反，座椅本身具旋轉功能，不過多由清潔人員調整。沒想到近日有旅客搭乘高鐵時，竟將座椅旋轉90度，變成面對窗戶而坐，有網友看到後拍下照片PO網，迅速引來大量網友討論，不少人質疑安全性，並批評恐會影響後座乘客。高鐵公司對此表示，座椅雖可旋轉，但前提是不得影響其他旅客乘車權益。

近日有網友在社群發文表示，一名乘客將原本面向前方的兩人座椅整組旋轉90度，使座位改為朝向窗戶，讓目擊的網友看了相當傻眼，拍下照片PO網後立刻引發熱議，有人幽默表示「第一次看到有人坐高鐵開勿擾模式，好狠」、「直接升級觀光列車」、「強者從來不抱怨環境，山嵐號搶不到票，我就自己打造山嵐號」。

不過也有網友質疑，座椅只旋轉一半，除了可能影響後座乘客，還可能因座椅無法固定而有安全疑慮，還有網友表示「其實很沒品，後面的人到底要怎麼用桌子」、「腳的空間感覺會被佔到」、「如果我是他後面那個我會生氣，我根本不想看到他好嗎」。

針對座椅旋轉的爭議，高鐵官網其實就曾說明，台灣高鐵列車座位本就設計為可旋轉，方便同行旅客互動，不過高鐵也強調，旋轉座椅不得影響其他旅客，若有乘客感到任何不適，可向服務人員反映。除了高鐵外，台鐵對號列車如莒光號、自強號、普悠瑪，以及新型的EMU3000與觀光列車也都可以旋轉座椅，不過營運時均已面向列車前進方向設為定位，並由清潔人員進行調整，旅客原則上勿自行調整。

