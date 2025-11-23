台中霧峰區一棟民宅今早發生火警，起因是一名外籍男大生在炸春捲時離開廚房買東西，未關火源導致火勢蔓延。事故造成一名25歲越南籍女子受困二樓陽台，所幸消防人員及時趕到救援。據了解，該民宅由4名外籍大學生承租，肇事男大生事後坦承：「我在炸東西，我關小火，我忘記了。」專家呼籲，炸春捲過程耗時，千萬別離火爐太遠，以免釀成大禍！

外籍生炸春捲忘關火！同住女室友受困二樓陽台 火舌吞噬整棟透天厝。(圖／TVBS)

台中霧峰區一棟民宅今天早上10點45分左右發生火警，起因是一名外籍男大生在炸春捲時離開廚房買東西，未關火源導致火勢從一樓廚房蔓延至整棟透天厝。事故造成一名25歲越南籍女子受困二樓陽台，所幸消防人員及時趕到救援。據了解，該民宅由4名外籍大學生承租，火災當時有2人外出，屋內僅剩下炸春捲的男大生及受困女室友。

外籍男大生在炸春捲時離開廚房買東西，未關火源導致火勢從一樓廚房蔓延至整棟透天厝。(圖／TVBS)

這場火災發生在台中霧峰區吉峰西路巷弄內的一棟4層透天民宅，火煙從一樓竄出並向上延燒。附近居民表示，起火原因是學生煮東西不慎。有居民本想進去滅火，但因煙太大無法進入。起火原因初步調查為外籍男大生在炸春捲時，將火關小後忘記關火就出門買東西，導致一樓廚房爐具起火燃燒。肇事的男大生事後承認：「我在炸東西，我關小火，我忘記了。」

肇事的男大生事後承認：「我在炸東西，我關小火，我忘記了。」。(圖／TVBS)

火災發生後，房東太太也趕到現場。據了解，該透天民宅由4名外籍大學生承租，事發當天早上有2人外出，屋內剩下炸春捲的男大生和25歲越南籍室友。由於男大生沒有照看火源，釀成火災並導致室友受困陽台。

台中霧峰吉峰長林政逸表示，該棟民宅之前也曾因類似小事發生火災，他曾小小建議租屋學生不要煮食，並警告如果燒到鄰居需要賠償，要保護鄰居，但這次又釀火災。現場初步勘查顯示，燃燒面積約2平方公尺，所幸沒有造成重傷或死亡。

現場初步勘查顯示，燃燒面積約2平方公尺，所幸沒有造成重傷或死亡。(圖／TVBS)

一名餐飲店家解釋，炸春捲的料都是生的肉，小火大約需要8分鐘，如果油放不多，忘記顧火就很容易燒起來。他分享自己女兒曾因沒顧火而導致家裡廚房燒起來的經驗。專門賣春捲的店家強調，炸春捲過程非常耗時間，因此人千萬不要離火爐太遠，以避免火燒鍋演變成火燒屋的意外發生。

