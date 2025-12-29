外籍男喝咖啡失控揮拳揍店員 「互砸椅對峙」嚇壞顧客 台中警火速制伏

記者潘靚緯／台中報導

白衣金髮男子不滿咖啡店店員上前關心，竟揮拳毆打，甚至砸椅子攻擊。（圖／翻攝自Threads @j._.amieeee）

台中市大雅區中清路三段一間連鎖咖啡店，28日晚間10點30分左右發生外籍顧客毆打店員的糾紛，一名外籍顧客因不斷自言自語，店員見狀上前關心，不料顧客竟情緒激動，揮了店員一拳後，搬椅子怒砸店員，造成兩名店員全身受到擦挫傷，警方獲報立即趕往現場，將失控男子制伏在地，經查驗身分，發現29歲的高姓男子為越南籍逃逸移工，全案涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦。

白衣男情緒失控毆打店員，店員也不甘示弱拿起椅子反擊、對峙。（圖／翻攝自Threads @j._.amieeee）

事件發生在26日晚間10點32分，大雅區中清路三段一間連鎖咖啡店內，身穿白色上衣染金髮的男子，抓起木製椅子，用力砸向店員，店員也不甘示弱，拿起椅子反擊，白衣男子再度拿起椅子，作勢攻擊店員，不斷破口大罵，店內其他顧客被突如其來的攻擊動作，嚇得從椅子上彈起逃竄，立刻拿起手機錄影並報警。

白衣男子拿著椅子大聲叫罵，兩名咖啡店店員也拿起椅子阻擋防衛，雙方對峙約20秒後，白衣男子搶走店員手中的椅子，追上前作勢再攻擊，店員趕緊往後撤退同時報警，警方到場後，將施暴的白衣男子制伏，查驗身分赫然發現，29歲的高姓男子是逃逸近1年的越南籍移工。

目擊者表示，當時高姓逃逸移工，抱著娃娃在座位上不斷自言自語，店員上前關心時，高男竟疑似被惹怒揮拳毆打店員，店員反應快，立即抓起椅子防身反擊。據了解，兩名20歲李姓、梁男店員受到腹壁及頭皮挫傷、右側後胸壁挫傷，決定報案提告。

大雅警分局表示，高姓男子為移民署通報之失聯移工，全案已依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並解送移民署台中專勤隊續處。

警方到場後，將毆傷店員的白衣男子制伏，查驗身分發現他是越籍逃逸移工。（圖／翻攝自Threads @j._.amieeee）

