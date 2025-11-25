國道6號、彰化市區接連傳出危險行徑！一名外籍男子在國道路肩跳舞，另一名男子則在彰化市區馬路中央做青蛙跳，兩起離譜行為皆嚴重危及交通安全，讓目擊民眾嚇得不輕。警方表示，這類行為不僅違反《道路交通管理處罰條例》，更危及自身及他人安全，將依法開罰並呼籲民眾切勿在道路上做出危險舉動。

外籍男國道路肩跳舞，彰化男雙黃線青蛙跳，駕駛：這種行人該讓？。(圖／民眾提供)

彰化男雙黃線青蛙跳，駕駛：這種行人該讓？。(圖／民眾提供)

近日交通事件頻傳，多起危險行為引起社會關注。一名外籍男子在國道6號路肩跳舞，而彰化市區則出現一名在馬路中央做青蛙跳的男子，兩起事件都嚴重危及交通安全，嚇壞其他用路人。警方表示，這類行為不僅違反交通法規，更會對自身及他人安全造成威脅，已著手調查並將依法開罰，呼籲民眾重視交通安全，切勿在道路上做出危險舉動。

一輛白色休旅車外切到最右側車道後，一名外籍男子竟跳出車外，在路肩開始跳舞。(圖／民眾提供)

國道6號西向0.9公里處於11月23日發生一起驚人事件。目擊乘客表示，當時因塞車車速不快，一輛白色休旅車外切到最右側車道後，後車門突然打開，一名外籍男子竟跳出車外，在路肩開始跳舞。更令人擔憂的是，該男子回到車上後，車輛仍然左右飄移，讓目擊者懷疑車上人員可能都喝醉了。

目擊者懷疑車上人員可能都喝醉了，上車後，車輛仍然左右飄移。(圖／民眾提供)

國道七隊快官分隊小隊長羅文舒表示，依據道路交通管理處罰條例第33條，此類行為可處600至1200元罰鍰；而根據第43條第4項規定，還可處駕駛人6000至36000元罰鍰。警方將通知車主到案說明。

依道交管理處罰條例第33條，警方將通知車主到案說明，駕駛人開罰6000至36000元罰鍰。(圖／民眾提供)

而在平面道路上，彰化市也出現了類似的危險行為。11月24日上午11點多，在彰化市旭光路上，一名約40歲的男子被目擊在馬路上做青蛙跳。目擊民眾描述，該男子完全不顧路上行車安全，時而在馬路中央雙黃線上跳躍，時而橫穿馬路，甚至看到車輛靠近時，還蹲在雙黃線上示意駕駛先過，行為十分危險。

一名約40歲的男子被目擊在馬路上做青蛙跳，行為十分危險。(圖／民眾提供)

目擊民眾表示，他們坐在路旁都能看到這名男子一直跳來跳去，但因為現在怪人很多，他們也不敢靠近。有駕駛氣憤地在網路上發文質疑，遇到這樣的行人是否還需要禮讓。

有駕駛氣憤地在網路上發文質疑，遇到這樣的行人是否還需要禮讓。(圖／民眾提供)

警方表示，目前尚未找到這名在路上做青蛙跳的男子，無法確認他的行為動機，但找到人後將依法開罰500元。這兩起事件再次提醒大家，道路是公共空間，任何危險或不當的行為都可能造成嚴重後果。

【危險動作，請勿模仿】

