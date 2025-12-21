外籍男小港機場狂奔！攜毒入境被盯上 跑數百公尺遭逮

男子進到畫面，到離開機場，只花了3秒，跑了才10步。（圖／TVBS）

一名外籍男子在高雄小港機場試圖攜帶毒品入境時，因行李遭海關人員發現「有異狀」而落跑，這名男子在被要求複查行李時突然衝出管制區，一路狂奔至機場外馬路上的分隔島，最終仍被警方逮捕。整個追捕過程歷時3分鐘，目前航警局已將嫌犯帶回偵辦，並正在進行溯源調查，以釐清毒品來源及相關犯罪網絡。

事件發生於21日中午11點多，當時一名外籍男子在入境通關過程中，引起海關及安檢人員的注意。當工作人員發現他託運的行李有可疑之處，要求進行複查時，該男子百般推託不願配合檢查。在檢查過程中，這名外籍男子突然拔腿狂奔，迅速衝出管制區，目擊民眾表示，男子用盡全力往出口方向逃。

目擊民眾描述，當時聽到安檢門發出很大的碰撞聲，隨即看到一名男子飛快地跑過，後面有三四名移民署人員緊追不捨。另一位民眾則表示，男子從機場內一路跑到對面的停車場。根據現場情況，這名嫌犯衝過檢查行李關卡後，經過航站、停車場，總共逃跑了數百公尺，最後在中山四路的分隔島上被警方逮捕。

大批人馬逮人，並將這名外籍男帶回偵辦。（圖／TVBS）

航警局高雄分局安檢隊長吳宏利表示，該男子因涉嫌攜帶違禁物品入境，已觸犯刑事法相關罪責，分局已依法逮捕並帶案偵辦中。在追捕行動結束後，數名警察將該男子押解回機場，當時約有五六名警察一同押送。

據民眾透露，這名外籍旅客皮膚黝黑，疑似為非裔人士，他試圖攜帶毒品入境但最終被警方查獲。航警局在事發後正全力進行溯源調查，因此對男子身分相當保密，還在追緝中。

