外籍男攜毒入境小港機場 拒檢逃出管制區、航廈外遭逮

人來人往的高雄小港機場大廳突然有男子狂奔，最後從航站大門離開，後頭緊追的員警也不放鬆，一路緊追到航廈外的停車場將人攔截逮捕。

目擊民眾表示，「那個門很大聲，碰一聲之後我們往那邊看，之後就有一個外籍男子就跑很快，3、4個移民署也跟著跑出來在後面追。」

另有目擊民眾說道，「警察從對面那邊把他押過來，大概5到6個警察，我看到的時候已經是押回來了。」

原來男子是名外籍旅客，21日上午11時許他搭機抵達高雄國際機場，托運行李被X光機驗出有可疑物，不排除是毒品，工作人員等他提領行李後將人請到紅線櫃台受檢，航警及海關人員則在旁戒備，沒想到男子趁著開啟行李時掙脫逃離，還衝出管制區在航站大廳狂奔。

航警高雄分局安檢隊長吳宏利說明，「該嫌犯百般推託，不願配合檢查，趁言語不通難以溝通之際，拔腿隨入境旅客人潮衝出管制區。」

警方表示，同仁當下衝出追人，也通報線上警力協助圍捕，後續確認男子行李中有毒品，不過男子所屬國籍以及夾藏毒品種類，警方則因偵查不公開無法對外說明。

