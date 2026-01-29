外籍男醉鬧六合夜市！坐壞椅子砸攤 落跑跌倒遭逮

高雄市 / 綜合報導

高雄六合夜市昨(28)日晚間11點多，發生酒醉大鬧案件！兩名外籍男子，坐壞攤商椅子，疑似不滿業者制止，當場嗆聲，並動手破壞，而且不願賠償損失，奔跑逃逸，其中一位26歲的博姓男子，逃跑過程不勝酒力，跌倒在地。員警獲報到場，只見他倒在地上，準備上銬將人帶回，男子情緒激動，不願配合。

外籍男子倒在地上，手受傷流血，情緒還相當激動，員警看到場面，快要失控，一行人將他制伏上銬，不斷哀號、反抗，最後敵不過優勢警力，被壓上車，原來稍早前，遭毀損攤商VS.員警說：「他在我們攤位那邊鬧事，然後把我們東西摔壞了，我們要叫他賠錢。」酒後毀損攤商椅子，還因不滿遭制止，嗆聲後，轉身落跑。

其他攤商說：「跑掉了，有去抓，老闆有去抓。」事件就發生在人來人往的高雄六合夜市，昨日晚間11點多，遭毀損攤商說：「我們收攤了，他就擅自拿椅子下來坐，喝酒喝到在那邊鬧，就拿椅子起來摔。」當時26歲的博姓外籍男子和友人，酒後毀損攤商座椅，店家勸阻不聽勸，反而變本加厲，更不顧一切拔腿狂奔，業者見狀趕緊追上去，最後人還是遭壓制逮捕。

新興分局中山所副所長吳柏霖說：「博男不願賠償並逃往中山一路，續博男在奔跑途中跌倒，商家負責人後續表示不願提出告訴。」六合夜市管委會總幹事詹金翰說：「攤商都會很和氣的面對這些問題，但是如果真的發生有對人身有危險的話，還是必要要趕緊報警。」酒後脫序行徑，令攤商直搖頭，將事件PO網，寫下台灣雖然很友善、友好，但不是可以為所欲為的地方，儘管後續不願追究物品損壞費用，當下還是選擇報警，要對方為錯誤行為負責。

