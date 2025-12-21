外籍男「攜毒」入境！ 拒行李檢查扔箱逃竄遭逮

南部中心／蘇晟維、陳家祥 高雄報導

高雄小港機場的入境大廳，21日中午，上演警匪追逐，原來是一名外籍男子，因為攜帶毒品，拒絕接受海關托運行李檢查，男子索性行李丟了，就往入境大廳跑了出去，但因為近期重要交通節點增加反恐維安警力，現場員警立刻進行追捕，不到3分鐘，就迅速將人帶回。

外籍男子不願接受開箱檢查行李，一路狂奔出機場入境大廳。（圖／翻攝畫面）

機場監視器畫面就看到，當時一名男子，在入境大廳拔腿狂奔，後頭還跟了兩名航警，現場民眾也都嚇了一跳，不知道到底發生了什麼事，沒多久的時間，就看到這名男子，被好幾名員警壓制，帶回航廈，目擊民眾說，「我看到的時候已經是押回來了，沒有看到他就空手，他就是刑警把他押進來。」，另一名目擊的民眾說，「一個黑人之後跑很快，之後跟三、四個移民署的也跟著跑，我們都有嚇到啊，因為畢竟前兩天才發生那個事情，剛剛又那麼追得這麼用力，追得那麼賣力。」

外籍男子不願接受開箱檢查行李，一路狂奔出機場入境大廳。（圖／民視新聞）

現場櫃台的員工、還有要接機的民眾，全程目擊，週日中午11點半，高雄小港機場發生這起警匪追逐，一路從機場內追到外頭，橫跨停車場，最後在馬路邊順利攔截，原來這名男子涉嫌攜帶毒品入境，拒絕攔查，才會跑給警察追，航警高雄分局安檢隊長吳宏利指出，「於檢查台複查行李，該嫌犯百般推脫不願配合檢查，趁言語不通難以溝通之際，拔腿隨入境旅客人潮衝出管制區。」

外籍男子不願接受開箱檢查行李，一路狂奔出機場入境大廳，最終仍被逮回。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時男子的託運行李，遭到海關標註，要求他接受開箱檢查，但男子拒不配合，他索性就行李丟了，跑百米的速度出關，然後跑出機場航廈，只是近期機場提升反恐危安等級，警力配置也比往常來得多，跑都還來不及跑，不到三分鐘的時間，就被優勢警力壓制帶回，航警高雄分局安檢隊長吳宏利表示，「該嫌犯從國際線入境航廈，往停車場方向奔跑，於本場環場道路綠帶，遭本分局反恐秩序維護警力，迅速在約3分鐘圍捕制伏犯嫌。」非常時期在機場內出現警匪追逐，也讓不少民眾以為又出了什麼大事，但男子最終仍難逃法網。

