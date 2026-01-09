外籍白領退休金抉擇倒數6個月 未書面表態將自動轉勞退新制

《外國專業人才延攬及僱用法》上路，外籍白領專業人才退休金制度也隨之調整。勞動部今天(9日)指出，2026年1月1日前已在台受僱、原本適用勞退舊制的外國專業人才，僅有6個月選擇期間，須在6月30日前以書面向雇主表態是否繼續適用舊制，否則將自動轉為勞退新制，且退休金將回溯及自今年1月1日起計算。

勞動部說明，依新法規定，今年1月1日後新到職的外國專業人才，無須再取得永久居留資格，即可自到職日起直接適用勞退新制，由雇主按月提繳薪資6%至個人退休金專戶。

至於新制施行前已在同一事業單位任職的外籍白領，這類人員必須在今年6月30日前完成書面選擇，若選擇繼續適用勞退舊制，未來不得再改選新制；若在期限內未表態，將自今年7月1日起自動適用勞退新制，雇主並須補提繳自1月1日起的退休金。勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說：『(原音)他沒有用書面表達他要走舊制下去，過了6月底到7月1號以後他馬上就跳回新制的狀態，而且溯及1月1號，這個時候雇主就要從1月1號起幫他去提繳薪資的6%的退休金。』

勞動部強調，外籍白領即便由舊制轉為新制，過去累積的舊制年資並不會消失，而是依法保留，待未來符合退休要件時，退休金將採「舊制、新制分段請領」，新制部分向勞保局申請，舊制部分則由原雇主給付，不影響既有年資與特別休假等勞動權益。

此外，勞動部也指出，對於原本適用舊制、後來改選新制的外籍白領，勞雇雙方仍可協議將舊制年資提前結清，結清金額可申請移入勞退新制的個人專戶，加速退休金累積，但是否結清及資金運用方式，仍須由勞雇雙方自行評估。

勞動部提醒，外籍白領專業人才務必留意今年上半年這關鍵6個月的選擇期限，是否書面表態將直接影響未來退休金制度與雇主提繳義務，建議及早與雇主溝通，保障自身退休權益。(編輯：陳士廉)