外籍看護不當照顧失能婦「捏臉、打手」全都錄

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衛福部桃園醫院美食街內，一名行動不便的老婦人用餐時，疑似遭外籍看護不當對待。（圖／Threads@qn_taiwan）





衛福部桃園醫院美食街內，一名行動不便的老婦人用餐時，疑似遭外籍看護不當對待，包括捏臉、打手等行為，過程被民眾拍下並上傳網路。院方樓管接獲通報後立即上前關心，勞動局也已介入了解，強調若查證屬實且涉及違法，最重可廢止外籍看護工作許可。

目擊民眾表示，當時看到看護出手動作，見到行為直呼「這樣害人，被她打，唉呦，在打她」。婦人滿頭白髮坐在輪椅上，神情空洞、雙手不自覺顫抖。一旁外籍看護不時低頭滑手機，表情不耐煩，過程中疑似出手捏臉、拍打手部，相關行為全被錄下。

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另有目擊民眾也表示，看到情況後相當心疼，並提醒類似照護狀況需多加注意。美食街櫃台人員表示，當時看護對婦人態度不耐煩，現場樓管接獲通報後前往關心，並上前安撫婦人情緒。

事件發生於衛福部桃園醫院美食街，外籍看護陪同婦人用餐並進行餵食時，疑似因不滿吞嚥速度過慢，而出現捏臉等動作。

勞動局跨國勞動事務科長邱國欽表示，後續若家屬對移工提出人身傷害告訴，且確認違反相關法令，將函送中央勞動部，依就業服務法第73條廢止其工作許可。

醫院志工則表示，若在院內發現類似情況，通常會立即上前了解並制止，確認被照護者是否需要協助。院方也表示，醫院為照護與就醫場所，相關情況將持續追蹤，並釐清婦人家屬及看護後續情形。

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