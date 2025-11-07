外籍看護代步車雙載遭休旅車擦撞 99歲嬤「腦出血」重傷不治

南投埔里發生嚴重代步車車禍！一名外籍看護載著99歲老婦人從醫院返家途中，疑似在三叉路口右轉時遭對向轉彎休旅車擦撞，導致坐在後座的老婦人頭部重創倒地，當場失去生命跡象搶救不治。警方呼籲，電動代步車屬行人路權，不可雙載或上路行駛，肇事責任仍待釐清。

外籍看護代步車雙載遭休旅車擦撞 99歲嬤「腦出血」命危救治中。(圖／TVBS)

一起嚴重的代步車交通事故發生在南投埔里，一名外籍看護載著99歲老奶奶乘坐電動代步車從醫院回診返家途中，與一輛休旅車發生擦撞。這起意外導致99歲老婦人倒地失去呼吸心跳，送醫搶救不治。警方提醒，醫療代步車屬於行人路權，不得雙載或行駛在車道上，違者將依法開罰，而本次事故的肇責歸屬尚在調查中。

撞擊力道使得坐在後座的99歲老婦人倒地，當場失去呼吸心跳。(圖／TVBS)

這起車禍發生在南投埔里三劦路，時間是早上10點多。當時，外籍看護騎著電動代步車載著99歲老奶奶從醫院回診返家。在三叉路口準備右轉時，代步車與對向斜切左轉的黑色休旅車發生擦撞。撞擊力道使得坐在後座的99歲老婦人倒地，當場失去呼吸心跳。

外籍看護騎著電動代步車載著99歲老奶奶從醫院回診返家。(圖／TVBS)

警消獲報後立即趕到現場，發現老婦人頭部受創，救護人員迅速將她送往醫院進行搶救。經過醫護人員的急救，仍宣告不治。事故現場可見被撞的代步車車殼破裂、零件散落一地。警方到場後立即進行蒐證並調閱監視器，以釐清車禍的確切經過。埔里分局副分局長楊光旭表示，雙方均無酒駕情事，事故原因尚待釐清，並呼籲使用醫療代步車的民眾應注意相關規定。

被撞的代步車車殼破裂、零件散落一地。(圖／TVBS)

警方進一步解釋，電動代步車的路權屬於行人，根據規定不得雙載或行駛在車道上，違規者可依法開罰。至於這起事故的肇責歸屬，警方表示還有待進一步釐清，調查工作仍在進行中。

