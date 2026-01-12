外籍看護平均月薪2.4萬 每日工作逾10小時 9成月休不到4天

勞動部今日公布114年移工管理及運用調查統計結果。（本報資料照片）

勞動部今公布移工管理及運用調查顯示，外籍家庭看護工民國114年經常性薪資平均2.1萬元，與加班費合計共2.4萬元，雖較前一年增加400元，但平均每日工時仍高達10.1小時，平均每月休1天也占最多31.7％，休4天以上僅9.2％。

勞動部今日公布114年移工管理及運用調查統計結果，回收有效樣本共8545 份，包含事業單位4523份、家庭雇主4022份。

勞動部調查顯示，114年6月製造業、營建工程業、農林漁牧業等事業單位移工經常性薪資平均3萬元，較上一年增加1100元，主要是配合最低工資調升所致，加班費則是5100元，年增500元，經常性薪資及加班費合計3.5萬元，年增1600元。

另外，113年7月至114年6月均在職移工全年其他非經常性薪資，含年終、節慶、工作獎金等，為1.5萬元，較113年調查減600元。

勞動部表示，事業單位移工放假天數平均9天，年減2天，正常工時168.2小時，年增16小時。加班工時28.3 小時，年增1.4小時，主要是AI商機帶動製造業部分中業加班工時增加所致，綜計總工時196.5小時，年增17.4小時。

勞動部也調查34.3％事業單位運用移工遭遇困擾，其中以語言不通23.2％最多，其次依序為配合度不高等溝通困難12.6％、工作態度或紀律不佳11.4％。

外籍家庭看護工部分，勞動部指出，114年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均2.1萬元，加班費2800元，合計2.4萬元，較113年6月增400元，推測主要係期滿續聘調薪所致。

勞動部表示，113年7月至114年6月均在職家庭看護工全年其他非經常性薪資7100元，與113年調查相近。工作時數方面，114年6月平均每日工作時間 10.1小時，也與113年6月相近。

至於外籍家庭看護休假情形，勞動部表示，每月有休假者占65.8％，以平均每月休假「1天」占31.7％最多，2至3天占14.2％次之。另「都有休假（4天以上）」者占9.2％，而雇主未給的休假，均有發給加班費。

另有34.4％家庭雇主運用外籍看護工遭遇困擾，以語言不通占24.5％最多，愛滑手機、聊天占10.1％次之，溝通困難如配合度不高等、工作態度或紀律不佳，分別占9.2％及7.4％。

