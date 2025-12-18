外籍看護擴大喘息服務 衛福部、勞動部再增1.7億預算

由於擴大喘息服務經費需求大幅成長，兩部會獲得就安委員們支持，將各自編列8820萬元、共超過1.7億元支應計畫推動，估計明年需求仍將持續增加。

短照服務在今年1月到10月期間，使用人次約98萬。喘息服務從今年1月到8月，累計使用約72萬人次。 （示意圖／Pixabay）

衛福部日前在勞動部就安基金委員會提案，為因應喘息需求攀升，勞動部與衛福部決定再各編列8820萬元經費，共超過1.7億元。此舉旨在減輕家庭照顧者壓力，同時兼顧外籍看護工休假權益，讓擴大喘息、短期照顧2種喘息服務得以服務更多民眾。

根據勞動部統計數據顯示，短照服務在今年1月到10月期間，使用人次約98萬。而喘息服務從今年1月到8月，累計使用約72萬人次，顯見民眾對此類服務需求殷切。

經費執行方面，今年截至8月份，總執行經費已達6億2420萬元。勞動部推估，至12月底時總經費將達9.2億元，較原定今年度計畫經費需要再增加約8820萬元。

為因應喘息需求攀升，勞動部與衛福部決定再各編列8820萬元經費，共超過1.7億元。（圖／資料照）

勞動力發展署長黃齡玉指出，80歲以上民眾申請外籍看護工可免巴氏量表評估，使得申請案件大幅增加，兩部會後續也將持續提案擴充經費編列，並檢視執行狀況。

對於使用人次增加的現象，黃齡玉認為這是值得樂見的發展，代表愈來愈多雇主了解該計畫能讓外籍看護工獲得適當休息，這正是當初設立該計畫的目標。

