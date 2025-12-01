外籍看護棄無自救能力民眾離家出走 嘉院判刑6月

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）印尼籍看護亞蒂被控110年間照顧無自救能力的林男時，逕自離家出走。林男利用手機語音助理救命，嘉檢依遺棄罪嫌起訴，嘉院判處6個月徒刑，刑期執行完畢驅逐出境；可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，印尼籍看護亞蒂於民國110年3月間受林姓男子母親雇用，隨時照顧林男。林男是脊髓性肌肉萎縮症患者，並有慢性呼吸衰竭併缺氧症狀，僅能控制臉部及手指肌肉，生活無法自理。

嘉檢表示，林男隨時需他人協助看護，避免口鼻遭唾痰阻塞或因呼吸器脫落、故障、未及時加水維持機器運轉而有窒息的生命危險，為無自救能力的人。

嘉檢說，亞蒂因欲請假遭拒，被控於同年9月18日凌晨，趁無人注意時，收拾行李逕自離去，將無自救能力的林男獨留在床上。林男呼喊無回應後，僅能靠智慧型手機語音助理撥打家中電話，向在其他房間睡覺的母親求救。

亞蒂當時逃回外籍看護仲介公司，警訊時坦承不諱，後來警方函送嘉檢偵辦，檢方多次傳喚未到，已遭勞動部認定為逃逸外籍移工，檢方並依遺棄罪嫌起訴。

嘉義地方法院簡易判決書表示，審酌亞蒂無前科，依遺棄罪嫌，判處有期徒刑6個月；如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

嘉院說，考量亞蒂為外國人士，於涉及遺棄後行蹤不明，已不宜再留滯國內，依刑法規定，併宣告於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。（編輯：黃世雅）1141201