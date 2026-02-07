「外籍看護移工防災士培訓」首場印尼專班登場 自主應變守護家園

記者吳典叡／臺北報導

內政部與勞動部指導、全國首場「外籍看護移工防災士培訓」的培訓專班今（7）日登場，內政部指出，期盼培養移工朋友具備自救與應變能力，並在災害發生時能協助、保護其照顧對象，提升全民防災素養與地方自主應變能力，共同守護家園，實踐全社會防衛韌性的目標。

由臺中市地方文化發展促進會與臺灣世界展望會共同辦理、內政部與勞動部指導的「外籍看護移工防災士培訓」全國首場，今日在臺北車站大樓舉行，以印尼看護移工為主要培訓對象，邀請副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰及駐臺北印尼經濟代表處Mr. Arif Sulistiyo代表蒞臨致詞。

劉世芳表示，臺灣和印尼都是天災、地震頻繁的地區，遇到災害發生時，需要學習專業技巧，尤其，外籍看護移工長時間在家庭第一線，照顧長者、身心障礙者及病患，是災害發生時「最靠近需要幫助的人」，往往也是第一個必須做出判斷與行動的關鍵角色。透過防災士培訓課程，不僅可強化移工自我保護與應變能力，也能在關鍵時刻協助被照顧者避開危險，成為家庭與社區防災網絡中最重要的力量。

洪申翰表示，移工朋友是臺灣照護體系中不可或缺的一環，與我們在同一塊土地上工作與生活，也共同面對地震、風災等環境災害風險。勞動部也積極配合內政部政策，協助整合跨國勞動力資源與多語支持，在一起面對災難時，往往更能顯現我們就是一家人，更是命運共同體，透過彼此扶持，共同守護自己以及安身立命的家園。

內政部強調，未來將持續推動跨部會合作，結合民間團體與社區資源，逐步擴大培訓規模，推動多元的民力參與防災士培訓，打造「全民防災、共融安全」的永續防災環境，讓每一位生活在臺灣的人，都能在災害來臨時，獲得妥善照護。

