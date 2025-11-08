外籍看護載99歲嬤看病返家 路口右轉撞休旅車嬤「頭部重創」不治

南投縣埔里鎮發生死亡車禍，外籍女看護騎電動醫療代步車載99歲阿嬤返家途中，在路口與休旅車碰撞，阿嬤摔倒頭部受創送醫不治。（圖／翻攝畫面）

南投縣埔里鎮7日上午10時許發生一起死亡車禍。52歲外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲陳黃姓阿嬤看病返家途中，行經三勰路與鐵山路口右轉時，與一輛左轉的休旅車發生碰撞。阿嬤因摔倒頭部受創，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

監視器畫面顯示，外籍女看護騎醫療代步車載阿嬤在路口右轉時，與正要左轉的休旅車發生碰撞。猛烈撞擊導致代步車卡進駕駛座車門，阿嬤當場摔倒在地，頭部受創，失去生命跡象。消防隊到場實施急救後，立即將人送醫救治，阿嬤一度恢復呼吸心跳，但最終仍傷重不治。

警方表示，63歲趙姓女子駕駛休旅車及52歲外籍女看護均無酒駕情形，也沒有精神不佳狀況。詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。

警方提醒，電動醫療代步車是行動不便者使用的輔助工具，並非一般機動車，應在人行道或步道行駛，避免與汽機車共用車道。使用者應選擇安全路段，如需進入車道應有人陪同，家屬也應定期檢查車輛功能與安全裝置，以保障安全。

