外籍看護騎醫療代步車載嬤看病！路口右轉出車禍慘摔…99歲嬤魂斷回家路
記者吳泊萱／南投報導
南投縣埔里鎮發生死亡車禍！昨日（7日）上午10時許，一名外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲的陳黃姓阿嬤去看病，結果返家途中右轉時，在路口與一輛左轉的休旅車發生碰撞，阿嬤因摔倒頭部受創，當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。
路口監視器拍下，外籍女看護騎醫療代步車載99歲阿嬤回家，二人在三勰路與鐵山路口右轉時，與正好要左轉的休旅車發生碰撞，猛烈撞擊導致代步車卡進駕駛座車門，阿嬤也當場摔倒在地，頭部受創，失去生命跡象。消防隊到場實施急救後，立刻將人送醫救治，期間阿嬤一度恢復呼吸心跳，但最終仍傷重不治。
警方表示，休旅車駕駛趙女（63歲）及外籍女看護（52歲）均無酒駕情形，也沒有精神不佳狀況，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。警方提醒，電動醫療代步車是行動不便者使用的輔助工具，並非一般機動車，應在人行道或步道行駛，避免與汽機車共用車道，以保障安全。另外，使用者應選擇安全路段，如需進入車道應有人陪同，家屬也應定期檢查車輛功能與安全裝置。
更多三立新聞網報導
貨艙門忘了鎖！大貨車路口左轉「上百瓶啤酒」跳車…滿地啤酒畫面曝
同母異父兄妹喝酒1死1獨活！哥哥醒來急找葬儀社「涉1罪」…下場慘了
16歲還在半工半讀！他聽媽媽的話翻身成千萬富翁…35歲財富自由爽退休
2歲男童下體破皮哭喊：finger inside！惡女師虐童被炒想復職…法官不准
其他人也在看
切內車道！73歲婦遭後車衝撞捲車底亡
切內車道！73歲婦遭後車衝撞捲車底亡EBC東森新聞 ・ 1 天前
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況
英國天空新聞報導，印尼雅加達北區喀拉巴加丁的一座清真寺7日發生爆炸，造成55人受輕重傷病被送醫治療。一名17歲少年已被確...聯合新聞網 ・ 11 小時前
2家庭破碎! 恆春特斯拉高速撞水泥車再撞機車1死7傷
南部中心／洪明生 屏東報導屏東恆春鎮恆公路，6號下午4點多發生一起嚴重車禍。一輛特斯拉先是高速追撞一台水泥預拌車，接著又撞擊另一部4貼機車，轎車上是一家人，開車的爸爸傷重不治，太太跟兩名年幼孩子擦傷送醫，而被波及的機車上，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子也是輕傷送醫。民視 ・ 1 天前
環島成年禮挨撞昏迷指數3！少年奇蹟康復…康橋中學捐50萬感謝彰基醫護
今年4月，新北市康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」時，車隊在彰化埤頭鄉遭毒駕的蕭男逆向衝撞，造成7名學生受傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最嚴重，頭部重創，昏迷指數一度只有3，經彰基手術救回一命。為了感謝彰化基督教醫院團隊守護生命，康橋校長率領師生及康復的顏同學及其家長，親赴醫院表達感謝，學校董事會也當場捐贈50萬元。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨家》被指神似黃明志15年女友！ 海倫清桃嚇壞：突然被扯進命案
大馬歌手黃明志捲入31歲「護理系女神」謝侑芯猝逝案，案情持續延燒。意外的是，越南籍藝人海倫清桃竟被網友直指「神似黃明志15年女友」，無端成為輿論焦點。對此，海倫清桃接受《中時新聞網》訪問直呼：「突然看到自己被扯進命案新聞裡，真的嚇一跳，也覺得很無奈。」中時新聞網 ・ 1 天前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
行者老闆林修文，從小就被母親辜負，多年來他歷經滄桑，只想要從人生的谷底爬出，找到一點點的平靜。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
外籍看護載99歲嬤看病返家 路口右轉撞休旅車嬤「頭部重創」不治
監視器畫面顯示，外籍女看護騎醫療代步車載阿嬤在路口右轉時，與正要左轉的休旅車發生碰撞。猛烈撞擊導致代步車卡進駕駛座車門，阿嬤當場摔倒在地，頭部受創，失去生命跡象。消防隊到場實施急救後，立即將人送醫救治，阿嬤一度恢復呼吸心跳，但最終仍傷重不治。警方表示，63...CTWANT ・ 9 小時前
影/三重轎車違規迴轉 機車攔腰撞乘客空中翻騰重摔釀2傷
新北市昨日發生一起驚險車禍，一輛轎車在三重某路段違規迴轉，後方機車煞車不及攔腰撞上，造成機車乘客騰空飛起翻越轎車慘摔，騎士也噴飛倒地，所幸2人僅輕傷。中天新聞網 ・ 1 天前
見證奇蹟 康橋中學捐款感謝彰基醫護守護生命
為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校顏同學及家長捐贈五十萬元，今（八）日由秀岡校區校長溫宥基與師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心捐贈，由總院長陳穆寬代表接受，場面溫馨感人。今年四月二十二日，康橋國際學校的單車環島成年禮行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓同學遭逆向轎車撞擊，身受重傷。情況危急下，顏同學先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送往彰基醫學中心。在醫療團隊徹夜搶救與積極照護下，輸血超過一00單位，顏同學的傷勢終趨穩定，為後續轉至台大醫院持續治療奠定關鍵基礎，並在各方努力下順利康復，創造了生命的奇蹟。總院長陳穆寬表示，在二林地區醫療資源日益匱乏、各院相繼關閉急診的艱難環境下，他上任以來始終堅持守護偏鄉，不放棄任何一條生命。顏同 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
嘉義縣推數位學生證 可借書、搭捷運台鐵和商店消費
嘉義縣政府將於114學年度起推出「數位學生證」制度，涵蓋縣內各級學校（國小至高中），近2萬名學生將可使用，縣府表示，數位學生證將整合一卡通平台，能交通搭乘、民生消費、生活繳費與社群互動，學生能以學生證借書，還能搭乘北捷、高捷、台鐵與YouBike等交通工具，也可在全台四大超商及超過10萬家商店消費，自由時報 ・ 11 小時前
交通小隊長「操作車禍」、亂查個資…隊員不忍了具名檢舉 下場曝光
台南某交通小隊長不知何故長期竄改車禍資料，不明原因查詢大量個資，遭到5名隊員具名檢舉，認為該名小隊長涉及偽造文書、違反個資法，經內部調查後已將小隊長記大過、調地，並函送南檢偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雙載電動代步車與轎車碰撞 99歲老婦頭部重創不治
南投縣 / 綜合報導 南投埔里一名外籍女看護昨(7)日上午騎著一輛三輪電動代步車，車上還載著一名99歲陳黃姓老婦人，兩人雙載經過路口，跟一輛左轉轎車發生碰撞，老婦人整個人被撞倒，頭部受到重創送醫後不治。警方說，肇事的轎車駕駛沒有喝酒，事故原因還要釐清。但電動代步車屬於行人輔具，必須遵守行人交通規則，任意行駛在道路上或是雙載，警方可依法開罰。一輛電動醫療代步車，緩慢開到T字路口，但下一秒一輛黑色轎車出現左轉，撞上這輛電動代步車，整輛車被撞倒在地。馬路上還有被撞到，掉在地上的紅色車殼碎片，車禍發生在南投埔里三勰路上，上午10點多，由一名外籍女看護，駕駛這輛電動醫療代步車，當時車上還坐著一名99歲的陳黃姓老婦人，要去看醫生，兩人雙載行經路口，就跟黑色轎車發生碰撞，老婦人年紀大了，當時沒抓穩碰上強大撞擊，整個人倒在地上頭部受創，當場失去意識，送醫後一度恢復生命跡象，但仍在下午3點多宣告不治。埔里分局副分局長楊光旭說：「99歲黃姓老婦人，由外籍看護駕駛電動醫療代步車，與小客車發生碰撞而摔落，頭部受創，雙方均無酒駕情事，事故原因尚待釐清。」警方調查，開車的63歲趙姓女子沒有喝酒，當下也沒有精神狀況不佳，事故確切肇因還要再釐清，但這輛電動醫療代步車，在法規中被視為「行人輔具」，使用者必須遵守行人交通規則，在人行道或路側使用，禁止在馬路上行駛或雙載。警方提醒違反規定，將可依道交條例，開罰新台幣500元。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
恆春麥當勞路口休旅車連環撞 造成1死7人輕重傷
記者毛莉／屏東報導 屏東縣恆春鎮六日傍晚發生一死七人輕重傷的連環撞重大車禍，事故原因…中華日報 ・ 1 天前
學生回憶沒了…曾是潮流地標！「小西門町」淪死城 滿街「出租空店」在地人曝原因
曾經人潮爆滿、被譽為「小西門町」的新北市府中捷運後站商圈，如今卻慘變空城！最近有網友拍下影片分享現況，街道冷清、店面一間間關門、滿街「出租」看板，讓不少在地人驚呼「時代的眼淚」「學生回憶全沒了」。而對於商圈沒落的原因，許多民眾點名「警方取締攤販」是主因，痛批「要毀掉一個商圈，只要3年就夠」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港也有美女警 驚人身份起底！學霸律師撞臉「林襄」
香港每年到了萬聖節，全城都會掀起一波「變裝」熱潮，今年各地盛大的慶祝遊行讓人目不暇給。在香港最熱門的「搞怪」據點之一中環蘭桂坊，雖然群魔亂舞、創意裝扮盡出，但一位沒特別喬裝、身穿制服待命的女警，卻意外成了全場最吸睛的「嬌」點。香港導演Henry在社群公開驚豔的畫面，並幽默讚嘆她「大勝現場所有 Cosplay」，影片一出，火速在網路炸開，點閱率飆破百萬，網友們紛紛開始「人肉搜索」這位神秘警花的真實身份。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
BTS 田柾國腹肌炸裂好身材完美展現！Jung Kook x Calvin Klein 最新時尚大片完整搶先看
Calvin Klein 近日再次邀請 Jung Kook 擔綱全新丹寧系列形象主角，延續上次合作的全球轟動效應，這回以更鮮明的個人能量與風格，展現屬於新世代偶像的無限魅力。形象由時尚攝影巨匠 Mert Alas 掌鏡，以其擅長捕捉人物氣場marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前