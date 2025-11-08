外籍看護騎醫療代步車載嬤看病！路口右轉出車禍慘摔…99歲嬤魂斷回家路

記者吳泊萱／南投報導

南投埔里鎮發生死亡車禍，99歲阿嬤看病回家路上挨撞，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

南投縣埔里鎮發生死亡車禍！昨日（7日）上午10時許，一名外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲的陳黃姓阿嬤去看病，結果返家途中右轉時，在路口與一輛左轉的休旅車發生碰撞，阿嬤因摔倒頭部受創，當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。

外籍女看護騎電動醫療代步車載99歲嬤回家，路口右轉挨撞，阿嬤頭部受創亡。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，外籍女看護騎醫療代步車載99歲阿嬤回家，二人在三勰路與鐵山路口右轉時，與正好要左轉的休旅車發生碰撞，猛烈撞擊導致代步車卡進駕駛座車門，阿嬤也當場摔倒在地，頭部受創，失去生命跡象。消防隊到場實施急救後，立刻將人送醫救治，期間阿嬤一度恢復呼吸心跳，但最終仍傷重不治。

警方表示，休旅車駕駛趙女（63歲）及外籍女看護（52歲）均無酒駕情形，也沒有精神不佳狀況，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。警方提醒，電動醫療代步車是行動不便者使用的輔助工具，並非一般機動車，應在人行道或步道行駛，避免與汽機車共用車道，以保障安全。另外，使用者應選擇安全路段，如需進入車道應有人陪同，家屬也應定期檢查車輛功能與安全裝置。

