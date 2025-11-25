外籍研究生取票遭櫃檯飆罵「X你娘」？統聯朝馬站爆爭議 當事人震驚發文求公道

外籍學生控訴在統聯朝馬站取票時遭服務人員飆罵，引爆服務態度爭議。（示意圖，本刊資料照）

「櫃檯一位女性員工，在服務過程中對我說了X你娘。」一名在台就讀的外籍研究生今（25日）上午到台中朝馬轉運站統聯客運櫃檯取票時，聲稱遭女性服務人員辱罵「X你娘」，讓她既震驚又委屈。事件曝光後迅速在社群引發討論，不少人批評服務態度失當，也有人呼籲公司盡速說明。

外籍學生取票遭罵髒話？現場經過曝光

這名研究生今早在Threads上發文指出，稍早約8時30分抵達朝馬站準備領取前往台北的車票，因系統需要輸入6位訂票碼與4位驗證碼，她依序向櫃檯口述資訊。

女員工起初表示「聽不懂」，要求她重新再講一次。當事人表示，自己耐心重複資訊後，也順利拿到車票，整個過程沒有任何衝突或爭執。

然而，正當她轉身準備離開時，卻又清楚聽見櫃檯人員講出「X你娘」不雅字眼。她嚇得當場停下腳步追問：「妳剛剛說什麼？」但對方僅回了一串她聽不懂的台語。因為班車即將發車，她只好先上車離開。

服務業對外國旅客態度該如何？網友掀熱議

這名學生表示，她上車後立刻透過統聯App查詢客服，並在官方Messenger留言反映；同時也嘗試致電朝馬站，但始終無人接聽。

她強調，自己身為外籍學生，不期待被特殊對待，「但至少不要對客人說髒話吧。」「如果面對外國人，難道連最基本的尊重與耐心都沒有嗎？」

貼文發布後，許多網友替她抱不平，留言安撫、聲援，並希望統聯能給出完整處理方式，也呼籲調閱監視器還原真相，「沒有人可以隨便被咒罵的」。此外，也有部分網友認為該櫃臺人員可能是用台語講「安捏娘（這樣而已嗎？）」，而造成誤會。

統聯後續回應了嗎？

當事人補充，統聯稍早已回覆訊息，要求她提供車票資訊、姓名與聯絡方式，她也已依要求提供，希望這起事件能妥善處理，「我並不是想把事情鬧大，只是希望能有一個合理的結果，也希望以後不要再發生類似的情況。」盼一切能圓滿結束。

據《三立新聞網》表示，稍早致電統聯客運台中朝馬站以及公司內部窗口，皆尚未獲得回覆，後續處理情況仍待統聯說明。

