外籍研究生搭客運 遭員工罵「X你娘」！統聯介入調查中

記者柯美儀／台北報導

一名外籍研究生控訴遭統聯客運員工罵粗話。（示意圖／翻攝自Ubus統聯客運臉書）

一名外籍研究生控訴，今（25）日早上約8時30分至統聯客運櫃檯取票時，竟遭女性服務人員以「X你娘」辱罵，讓她氣憤不已，認為自己全程並無失禮，卻被服務人員這樣辱罵，「真的無法接受」。貼文引發大量討論。

該名外籍學生在Threads發文指出，她在台灣就讀研究所，聽得懂中文。今早至朝馬站取往台北的車票時，因系統需提供6位訂票號碼與4位驗證碼，她向櫃檯報號時，女員工回應「聽不懂」要求她重複，她也耐心再說一次，最後順利取到票。

廣告 廣告

然而，就在她準備離開時，卻清楚聽到對方說出「X你娘」的髒話。她驚訝當場回問「妳剛剛說什麼？」但對方接著以一段她聽不懂的台語回應。由於班車即將發車，她只能先離開現場。

該生表示，她一上車就透過統聯App尋找客服聯繫方式，並在官方Messenger留言反映；同時嘗試撥打朝馬站電話，但無人接聽。她委屈地說，「如果面對外國人，難道連最基本的尊重與耐心都沒有嗎？不求特別待遇，但至少不要對客人說髒話吧」。

貼文引發熱議，網友紛紛留言安慰與聲援。她也補充說，統聯稍早已回覆並請她提供車票資訊、姓名與聯絡方式，她也全數回傳，「希望這件事可以好好被處理，不想把事情鬧大，只希望以後不要再有人遇到同樣的情況。」

記者致電統聯客運台中朝馬站與公司連絡窗口，試圖詢問相關處理情形，不過截稿前均未獲接聽，目前仍待回應中。

更多三立新聞網報導

大學雞排飯吃一半驚見「釘書針」！釣出一票苦主 餐廳秒回收退費

發呆60分鐘有錢拿！冠軍獎金2000元 彰師大還供餐點

今越晚越冷！本週「最凍時間」高溫恐僅1字頭 準颱風天琴水氣週四北上

只要10元！超商1款飲料「40年沒漲價」 一票人推爆：良心商品

