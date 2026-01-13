南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

又有電動機車起火，澎湖馬公兩名外籍移工12日晚上騎車出門吃飯，回程途中車子突然冒煙，隨即起火燃燒。消防隊獲報後前來滅火，半小時就把火勢撲滅，詳細起火原因還要再調查。









外籍移工電動車竄火 馬公消防隊獲報及時撲滅火勢

馬公兩名外籍移工12日晚上騎微型電動二輪車出門吃飯，回程途中車子突然冒煙，隨即起火燃燒。（圖／民視新聞）

一輛機車倒在慢車道上，冒出熊熊大火，不斷燃燒，整部機車很快就的陷入火海之中，這個地點就在澎湖馬公市東衛里東衛超市前，兩名外籍移工男女晚間騎著這台微型電動二輪車外出吃飯，沒想到返程途中車子突然冒煙，兩人馬上停車，沒過多久車就燒了起來。女外籍移工說：「男友載我啊，載我吃飯，剛剛有吃飯，車買差不多兩年了，最近也有保養。」馬公消防分隊獲報後，立即出動消防車前往搶救，花了大約半個小時就把火勢給撲滅，之後拿著大鉗子把車上的鋰電池給拆下來，浸在水中，確保它不會再復燃。

外籍移工電動車竄火 馬公消防隊獲報及時撲滅火勢

馬公消防分隊獲報後，立即出動消防車前往搶救，花了大約半個小時就把火勢給撲滅，拿著大鉗子把車上的鋰電池給拆下來。（圖／民視新聞）

澎湖縣馬公消防分隊長劉明偉說，「我們到達現場，火勢很快就撲滅了。那因為是鋰電池起火，所以我們需要不斷地降溫，那把它鋰電池經過一些拆除之後，泡水降低它的化學反應。」由於已經發生過好幾起電動機車自燃的情況，機車業者也建議民眾，一定要買合格檢驗的鋰電池。機車業者：「這種鋰電池一定要用原廠的電池，像這個都是安全認證的標籤，他們那個都是改裝的啦。」不少外籍移工都會自行改裝電動機車，是否因此而釀災，還有待消防鑑識人員調查釐清。

















