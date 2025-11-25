外籍移工頸部腫大 確診淋巴結核 初期多無症狀

沒有咳嗽症狀的外籍移工頸部腫大，竟確診肺外結核。（圖：南投醫院提供）

南投一名三十七歲外籍移工阿力（化名），近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，且持續超過四週仍未消退。他起初至診所接受抗生素治療，但症狀未見改善，遂轉診至衛福部南投醫院。經耳鼻喉科團隊詳細檢查後，確診為「頸部淋巴結核」，這屬於「肺外結核」的一種，目前患者已接受手術切除治療。

國軍臺中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師（現支援南投醫院）指出，這位患者並無咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光檢查也顯示正常。他說明：「這類情況稱為『肺外結核』。事實上，結核病並非只會侵犯肺部，約有15%至25%的病例為『肺外結核』，其中又以『淋巴結核』最為常見，佔了約三至四成，且多好發於頸部淋巴結。」

賴文森醫師提醒，頸部淋巴結核初期通常沒有呼吸道症狀，也不會引起疼痛，因此非常容易與一般的淋巴結發炎混淆，導致患者延誤就醫。

南投醫院呼籲民眾，若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續二至四週以上，尤其是使用抗生素治療後仍無改善，或是伴隨有夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身性症狀時，就應立即尋求專業診斷。特別是自身有結核病接觸史，或屬於免疫力較弱的高風險族群，更應提高警覺。

賴文森醫師也特別強調，確診肺外結核後，仍應進行胸部X光及痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的肺結核。他呼籲：「請民眾放心，單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併『開放性肺結核』時才有傳染風險。」社會大眾不應對患者產生誤解或歧視，以維護其就醫意願與治療品質。

南投醫院再次提醒，頸部腫塊是身體釋出的重要警訊，若發現腫塊持續存在，應及早就醫釐清原因，把握治療黃金期，遠離疾病威脅。