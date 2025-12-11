外籍移工「承包」詐團車手 調查局逮16名外勞車手全羈押 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

詐騙集團的車手出現外籍移工集團「承包」現象，調查局雲林縣調站就獲悉來台依親之越南籍陳姓男子，在台吸收越南籍勞工及逃逸移工擔任車手，向詐團承包「領現業務」報請雲林地檢署指揮偵辦，查獲陳男及16名車手，經全數向法院聲請獲准。

檢調發現，這個車手集團是以來台依親之越南籍陳姓男子為首，陳男平日經營小吃店，以小吃店人潮掩人耳目，將該小吃店作為車手交付詐款之據點，並透過臉書、IG等通訊軟體散布徵才訊息，以額外收入為誘因，吸收同為越南籍之勞工及逃逸移工加入集團，分別擔任收水頭、車手頭及車手，由車手向配合之詐騙集團取得帳戶提款卡後，駕駛汽車至不同ATM取款，並將犯案車輛安裝假車牌以躲避追查，再將款項逐層交付予車手頭及收水頭，以製作資金斷點。

雲林縣調站報請雲檢檢察官潘鈺柔指揮，與雲林縣警察局斗六分局組成專案小組，近日對該越南籍車手集團陳姓主嫌及幹部住所執行搜索，初認陳姓主嫌及詐團15名成員涉犯刑法詐欺等罪嫌，經檢察官漏夜訊問，對該外籍車手集團全數16名越南籍成員向法院聲請羈押獲准。

調查局強調，近年外籍人士假借觀光名義來台擔任車手頻傳，國內亦有外籍勞工或逃逸外勞組成車手集團協助電詐集團洗錢，調查局為維護全民財產及生活安定，展現打擊詐團組織之決心，達成阻詐之使命，將持續投入詐騙偵辦之能量，也呼籲國人須認知投資理財應經正當合法管道進行，受害之民眾可踴躍向調查局報案指證。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

