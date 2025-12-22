外籍美女自稱聾啞拿國旗來服務處 江和樹慘被騙：已經報警

▲ 圖／翻攝江和樹臉書

台中市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨台中市議員江和樹今(22)日透露碰到一位聾啞洋妞拿著台灣國旗來服務處，他原以為自己紅到國外，沒想到，對方只是想換旅遊經費，讓江和樹幻想破滅，但被女子精神感動，於是掏了新臺幣替對方圓夢。不過，貼文一出，不少網友卻紛紛提醒他遇上詐騙，而江和樹也報警了。

江和樹發文表示，今天剛忙完回到服務處值勤，就來了一位外國朋友，最讓他驚喜的是，手上拿著台灣國旗，面帶微笑的向自己走來，害他自豪了一下，以為紅到國外，對他崇拜，所以想合照留念，心想自己終於有機會能有國際交流服務。沒想到一切都是幻想，江和樹透露，這位外籍朋友是來旅遊的，是位聾啞人士，拿著國旗來換取旅遊經費，看到對方奮發向上努力的精神，自己被深深感動，於是掏出新臺幣替女子圓夢。

不過，大批網友看到後急忙提醒「是遇到詐騙了啦 樹哥」、「議員，你的愛心被詐騙了」、「哈哈～遇到詐騙了！都沒看新聞」、「這其實就是有名的國旗詐騙…」、「花蓮也有所以他們都會假借名義賣國旗或是鑰匙圈很多人都上當了他們是裝的⋯⋯是非都快搞不清楚了」、「被騙了」。對此，江和樹則表示「第一時間真的沒想這麼多，看到她是個聾啞人士，就掏出新台幣幫忙他圓夢，也拍了照留下紀念」，透露已經報警了。

