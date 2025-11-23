外籍美語老師來台定居喊失望！吐4大不適應原因掀討論 網友直呼「滿中肯」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導



一名在台灣補習班任教的外籍美語老師近日在國外論壇發文，表示自己原本因為度假愛上台灣，決定留下生活，沒想到定居後卻感到失望，直言「搬來台灣是人生中最糟的決定」。他點出四大不適應之處，引起不少台灣網友討論，認為他的觀察「意外地中肯」。

這名外國網友表示，剛來台灣時覺得環境友善、生活便利，讓他萌生定居念頭，但在補習班工作一段時間後，情緒逐漸變得憤世嫉俗，形容生活「讓人心靈枯竭」。他提到，周遭年輕人似乎缺乏動力，常沉浸在網路世界裡，有些人對外界反應冷淡，讓他在日常互動中感受到明顯距離。

他也分享，許多人形容台灣人友善，但他感受到的是「有禮貌的疏離」。在職場上，他覺得同事之間鮮少真正交流，讓他不確定自己在團體中的位置。更讓他困惑的是，偶爾會遇到語氣帶有優越感的評論，例如他曾遇過台灣人跟他說「你們國家沒有這個對吧？」但台灣有，讓他忍不住想：「這是在比什麼？」語氣中透露無奈。

物價同樣讓他難以適應，他說，如果是吃小吃店，確實相對便宜，但只要走進超市，許多食材價格比他待過的已開發國家還高，讓生活成本與想像有落差。至於天氣，更是讓他感到疲憊，尤其悶熱潮濕的夏季，對他來說是一場「疲勞轟炸」。

貼文曝光後吸引大量台灣網友討論，不少人對他的感受表示認同，紛紛留言「原本以為老外是發表了什麼偏激言論，結果沒想到其實說得蠻中肯的」、「我的天，為何可以說得如此中肯。台灣某族群真的就是覺得世界超愛台灣，然後一丁點批評就爆炸喊不爽滾出去」、「那種為了賺錢而拼命吹捧的類型已經夠多了，反倒謝謝這些外國人願意說出內心真實的想法」。

