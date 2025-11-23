外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了
一名在台灣補習班任教的外籍美語老師近日在Reddit發文，坦言自己從旅遊愛上台灣到決定定居，如今卻大嘆後悔，甚至直言「搬來台灣是我人生最糟的決定」。他在文中列出四大不適應之處，貼文曝光後迅速引發討論，不少台灣網友看完直呼：「意外中肯」。
原PO表示，先前多次來台度假時，覺得台灣人友善、生活便利，才萌生長住念頭。但實際定居並在補習班工作一段時間後，他卻感到心情越來越負面，形容在台生活是讓人心靈枯竭的經驗。
第一個不適應點，是他認為台灣人雖有禮貌，但相處上偏冷淡，屬於「有禮貌的疏離」，特別是職場互動總停留在表面，讓他難以融入，也常不確定自己在團體中的位置。第二點，他提到台灣年輕人「普遍沒什麼幹勁」，常沉浸在網路世界，對周遭事物反應冷淡。在工作場合裡，有些同事甚至連基本招呼都懶得打，讓他感到挫折。
第三點則是物價落差。原PO認為小吃確實便宜，但只要到超市買菜與日用品，價格反而比他待過的部分已開發國家還高，生活成本與想像不同。最後一點是天氣，他直言台灣夏季悶熱潮濕，長時間下來像是疲勞轟炸，日常不適累積後更難保持好心情。
貼文曝光後引發許多網友討論，有人認同他點出職場與人際的真實面，也有人認為旅遊和定居本就不同，且補習班文化不必然代表整體台灣社會。不過仍有不少網友表示，願意聽見外國人不刻意討好、直白說出生活感受。
更多東森新聞報導
47項藥品退出台灣市場 基層藥師嘆：療效略有差異
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港
台人再上門 挺義大利披薩店老闆！中國網友傻眼怒噴
其他人也在看
來玩愛上「定居卻超後悔」 老外發文抱怨台灣4大缺點 網讚「太中肯」
近日一名旅居台灣的外國人在網路論壇發文抱怨，過去來台灣旅遊後愛上台灣，決定搬來台灣定居，並在補習班擔任美語老師，不過實際定居後卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，認為台灣人雖然友善，卻都是「有禮貌的疏離」，並點出台灣存在4大令人難以忽視的缺點，貼文被轉載至PTT後，讓不少網友直呼「滿中肯的」。太報 ・ 2 小時前
日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」，引發中國不滿，呼籲國民暫緩赴日旅遊，讓許多台日網友叫好，不過有一名網友近日發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論
（記者張芸瑄／綜合報導）一名外籍男子近日在論壇分享自己在台灣生活與補習班任教的經驗。他表示，原本因旅遊而愛上台 […]引新聞 ・ 2 小時前
賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會？ 3.18萬人表態超震撼
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，台籍成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱。對此，總統賴清德昨天說「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，以平均1年看幾場而論，參與的3.18萬人之中，居然64.8%表明沒看過，這結果讓人超意外。中天新聞網 ・ 3 小時前
2女高中生吃鍋「鍋底全焦黑」被留洗淨投訴…網一面倒批2生：活該
桃園有2名女高中生日前到某知名連鎖火鍋店吃飯，但用餐結束後被發現鍋底被燒得焦黑，因此被店員要求留下刷洗那個鍋子；女學生事後非常不滿，故投訴店家不合理行為，害她們刷到手都破皮。對此，網友反而一面倒力挺店家，甚至直接痛批女高中生「活該」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
來台灣玩愛上「定居卻後悔」 老外列4缺點：台人很冷漠
一名外籍男子近來台定居後感到適應困難，他表示旅遊時的美好印象在長住後逐漸被現實磨淡，點出台灣存在4大讓人難以忽視的缺點，包括職場氛圍冷漠、人際互動表面客氣卻疏離、超市物價偏高、夏季長期潮濕悶熱，讓他直呼超後悔，貼文被轉至PTT後掀起熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
他行李塞滿96個保險套 飛哥倫比亞「因1原因」慘遭拒絕入境
一名美國男子近日從巴拿馬搭飛機到哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場，卻沒想到入境因攜帶8盒保險套，被拒絕入境。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 4 小時前
藍心湄逼問「是不是胖了」 王少偉鬆口給答案
藝人王少偉22日在臉書發文透露被母親問「你是不是胖了」，意外釣出藍心湄跟著逼供，對此，王少偉鬆口做出回應。王少偉在臉書表示，休假收心最強一句話是被老媽問：「你是不是胖了？」接著他寫了數次的「你是不是胖了」，坦言被無限循環進行式。有趣的是，連藍心湄也跟著留言問王紹偉：「你是不是胖了？」讓他不得不跳出來自由時報 ・ 6 小時前
監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落
國際中心／巫旻璇報導泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，多名獄警疑似收受高額賄賂，金額高達數百萬泰銖，為關押在該處的中國重刑犯打造「豪華特權」。不僅替他們走私大量違禁品、提供電器與生活便利，更離譜的是，還安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。事件曝光後，調查人員在監獄樓梯間的密室內找到使用完的保險套與沾滿體液的紙巾，目前相關證物已送交DNA比對，要追查所有涉案人員。民視 ・ 1 天前
天公爐前引燃爆裂物 基隆8旬翁腹部重傷送醫搶救
基隆市調和街一間宮廟，今（23）早有老翁在拜拜後，疑似自行點燃身上的爆裂物引爆，老翁腹部受傷嚴重，臟器外露，廟方人員趕緊報警。目前已送醫搶救中，確切案發原因由警方調查中。公視新聞網 ・ 2 小時前
被媽媽問「是不是胖了」藍心湄再補刀 王少偉無奈鬆口回應
曾是男子團體5566成員之一的王少偉，今年48歲仍維持良好體態，常在社群分享運動日常。未料他昨（22）日突然在臉書透露，媽媽質疑他「是不是變胖了？」連演藝圈大姐大藍心湄都在留言區直球問：「你是不是胖了？」讓王少偉哭笑不得，只能無奈回應。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 2 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 3 小時前
莊博元終場前超關鍵抄截！雲豹103比101逆轉擊退國王
（記者張芸瑄、陳志豪／綜合報導）台啤永豐雲豹昨（22日）在主場迎戰新北國王，整場比賽一路追趕，直到最後 11 […]引新聞 ・ 1 小時前
跳電緊急狀況化身歡樂派對 紙風車民雄演出嗨翻天
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」22日晚間在嘉義縣民雄國中演出時發生跳電，紙風車執行長張敏宜急中生智，邀請坐在台下觀賞的嘉義縣長翁章梁帶動唱，觀眾則打開手機手電筒互動，夜空下燈光閃爍，大人小孩都玩得很開心，議員黃啟豪與民雄鄉長林于玲笑稱「緊急狀況可以搞到如此歡樂，真是難得的體驗」。自由時報 ・ 4 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導 潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案…中華日報 ・ 22 小時前