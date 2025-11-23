外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了

一名外籍美語老師因旅遊愛上台灣決定定居，但長住與任教後卻直言後悔。（示意圖／Pixabay）





一名在台灣補習班任教的外籍美語老師近日在Reddit發文，坦言自己從旅遊愛上台灣到決定定居，如今卻大嘆後悔，甚至直言「搬來台灣是我人生最糟的決定」。他在文中列出四大不適應之處，貼文曝光後迅速引發討論，不少台灣網友看完直呼：「意外中肯」。

原PO表示，先前多次來台度假時，覺得台灣人友善、生活便利，才萌生長住念頭。但實際定居並在補習班工作一段時間後，他卻感到心情越來越負面，形容在台生活是讓人心靈枯竭的經驗。

廣告 廣告

第一個不適應點，是他認為台灣人雖有禮貌，但相處上偏冷淡，屬於「有禮貌的疏離」，特別是職場互動總停留在表面，讓他難以融入，也常不確定自己在團體中的位置。第二點，他提到台灣年輕人「普遍沒什麼幹勁」，常沉浸在網路世界，對周遭事物反應冷淡。在工作場合裡，有些同事甚至連基本招呼都懶得打，讓他感到挫折。

第三點則是物價落差。原PO認為小吃確實便宜，但只要到超市買菜與日用品，價格反而比他待過的部分已開發國家還高，生活成本與想像不同。最後一點是天氣，他直言台灣夏季悶熱潮濕，長時間下來像是疲勞轟炸，日常不適累積後更難保持好心情。

貼文曝光後引發許多網友討論，有人認同他點出職場與人際的真實面，也有人認為旅遊和定居本就不同，且補習班文化不必然代表整體台灣社會。不過仍有不少網友表示，願意聽見外國人不刻意討好、直白說出生活感受。

更多東森新聞報導

47項藥品退出台灣市場 基層藥師嘆：療效略有差異

2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港

台人再上門 挺義大利披薩店老闆！中國網友傻眼怒噴

