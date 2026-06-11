外籍藥廠總經理演八點檔 讚台灣創意傳遞醫學知識

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）台灣諾和諾德總經理杜翰思日前參與八點檔演出，頂著外國人的面孔劇中卻用台語講台詞，反差感拉滿，今天他分享拍攝經驗，大讚台灣創意，前衛方式傳遞醫學知識，能改變更多人生命。

杜翰思今天出席媒體餐敘，分享腸泌素GLP-1藥物橫空出世，為全人類健康帶來極大轉變，會後接受媒體聯訪，現場再次重現劇中的經典劇情片段，到現在都還記得當時的台語台詞。

談到當初為何願意接受演出八點檔鄉土劇挑戰，他笑著說，是藥廠團隊邀請，「我覺得他們當時有點怕開口。」越是瘋狂的點子，如果越能提升大眾對疾病的認識，就越值得嘗試，他樂意嘗試。

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杜翰思說，在台灣參與八點檔鄉土劇拍攝，是一件非常有趣的體驗，坦言拍攝開始前，其實很緊張，私下練習台語台詞非常多次，幸好最後成果相當完美，「當然，我只是飾演一個小角色。」

台灣八點檔的主要觀眾多為長輩，面對中央社記者詢問，未來是否願意參與偶像劇或兒童節目，將正確的代謝性疾病觀念傳遞給年輕族群，他說，「我目前還沒有特定想法，但很期待聽聽大家的建議和創意。只要有好的點子，我都願意去嘗試。」

杜翰思笑說，這次真的是自己的螢幕處女秀，台灣團隊非常有創意，能夠和台灣夥伴及他的藥廠團隊一起合作是一件很有趣的事，這也展現出，當醫學知識能透過創新方式傳遞，可以對許多人的生命帶來巨大影響。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說，慢性病長期管理與器官保護，腸泌素GLP-1藥物成代謝共病治療新武器，肥胖與代謝疾病是慢性、易復發的疾病，需要長期照顧與多病共管，而非僅追求短期減重，不只看減重幅度，更關注心、腎、肝、血管等風險長期結果。

柳朋馳重申，代謝疾病不只傷心肝腎，還威脅腦健康，其中腰圍與內臟脂肪是可量測、最直接的警訊，控血糖、控體重、控血壓只是代謝疾病控管的基本功，真正目標是降低長期器官風險，體重不等於健康改善，品質才是關鍵。（編輯：龍柏安）1150611