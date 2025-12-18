外籍記者參訪台南 黃偉哲盼世界看見台南

▲ 台南市長黃偉哲希望國際媒體藉由此次實地走訪增進對台南的理解。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 繼去年末與台灣外國記者會(TFCC)共同舉辦台南400交流會後所帶動的國際媒體關注潮後，今年再度與TFCC合作，邀請瑞士《新蘇黎世報》、韓國《朝鮮日報》等的 5 位 TFCC 會員所組成外籍媒體參訪團到訪台南。市長黃偉哲希望國際媒體藉由此次實地走訪，增進對台南的理解。

黃偉哲也期待透過媒體的文字、聲音與影像，讓更多國際友人認識台南、看見台南的魅力，進一步提升台南在國際舞台上的能見度。

▲ 世茂副總經理李佳家與經理潘品慧致贈外媒噴染的國旗蘭花。（圖／南市府提供）

今年以產業參訪為主軸，期望讓外媒更深入了解台南現況，以及在美國關稅政策變動下所展現出的產業韌性與競爭力。黃偉哲也特別向到訪的外籍媒體致意，並表達誠摯歡迎。

▲ 外媒與百城機械就台南傳產的競爭優勢進行討論。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，台南除了有令人稱羨的國際科技大廠進駐外，也孕育了許多默默耕耘的中小企業與隱形冠軍。黃市長進一步指出，今年美國的關稅政策使不少台南產業面臨嚴峻挑戰，但政府積極協助產業突圍，企業則展現出強韌的調適力與突破動能，這樣的韌性正是台南最難能可貴的城市特質。

外籍媒體參訪團此行走訪了以噴染蘭花技術聞名的世茂農業生技，以及在重重挑戰中成功開拓新藍海市場的食品機械製造商百城機械。兩家公司透過自身的產業經驗，向外媒分享了在面對國際局勢與關稅調整時的應對策略與轉型作法，記者們把握機會接連發問，與業者一來一往討論熱烈，現場交流氣氛相當熱絡。

