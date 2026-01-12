外籍護佐最快4月進駐醫院 護理師憂：我們可能會更累！

衛福部為緩解護理人力短缺問題，規劃開放醫院聘雇外籍護佐與照服員，協助急性病房照護工作，最快今年4、5月可望實施，目標於民國119年前增加約2000名外籍照護人力。衛福部長石崇良表示，此政策目的在建立更明確的「分級分工」，讓外籍照護人員能在醫院端合法執行工作，使護理人員能更專注於專業領域。

採用勞動部「中階技術工作人力計畫」， 花蓮慈濟是全台第一家聘僱外籍護佐的醫院。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院臉書）

衛福部護理及健康照護司說明，外籍照護人員分為兩類，來源各不相同。「外籍護佐」將由護理相關科系畢業但未考取護理執照的僑外生擔任，可協助家屬學習換尿布、翻身、擦澡等工作，但打針、抽血、協助醫療手術等侵入性行為則完全禁止。照護司表示，未來將制定並公告護佐工作規範，明確界定可執行與禁限清單，並評估是否擴大工作內容，包括外用藥處理、換藥、壓瘡評估、檢體採集協助等。

「外籍照服員」則需為在台經驗豐富的資深移工，必須具備照服員資格、語言能力與技術訓練才能進入醫院急性病房。照護司強調，制度目的在於畢業留才，並非取代本國照護人力，而是補上整體量能缺口。目前僅長照機構可聘雇外籍照服員協助照顧住民。

勞動部日前公布《雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法》草案，未將外籍護佐納入。照護司表示，相關意見已送交勞動部，預計今年2、3月進行第二輪修法，若順利通過，最快4、5月草案公布後，醫院就可合法聘雇外籍人力。

然而此政策引發醫護界不同反應。中華民國護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，醫院照顧與長照機構完全不同，照顧者必須能理解病患疼痛、藥物反應等狀況並回報。她憂心若外籍照服員中文能力不足，「連怎麼吃藥都講不清楚，要如何照顧病人？更不用說要和家屬溝通，萬一做錯，護理師反而還要盯著，這不是讓我們更累?」

護理師公會憂心若外籍照服員中文能力不足，連怎麼吃藥都講不清楚，要如何照顧病人？護理師反而還要盯著，不是讓更累？(圖/中天新聞)

陳麗琴強調，醫院並非沒人可用，而是沒有好條件讓人願意回來，國內具護理師證照的人很多，執業率僅6成，就是因為不想來。她認為改善醫院護理師薪資結構、工作負荷與職涯發展，才是真正的解決方式，而不是用更便宜的人力去補洞。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則直言，政策限制太多，醫院怎可能搶得到人。他表示僑外生人數本就不多，對醫院來說僅是杯水車薪，至於資深移工，「人家都資深了，除非給兩倍薪，否則怎可能來你醫院?」

洪子仁指出，少子化已造成各行各業人力下滑，醫療現場更首當其衝，而護理師同時擔負生活照護與臨床工作，已全面過載。他認為引進外籍助理員協助生活照護的政策應該要更快，尤其東南亞各國人口結構改變、經濟也提升，台灣若開放過晚、規模過小，到時恐怕「想引進卻引不進」，建議政策盡速通過、增加來源國，才有助緩解醫療人力荒。

照護司表示，將持續與長照司、醫護團體整理需求與建議，若修法順利，目標119年前為台灣增加約2000名外籍護佐與照服員，使護理師能更專注於專業工作，提升臨床品質與病患安全。

