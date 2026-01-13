外籍護佐、照服員能解人力荒？ 北榮經驗談：幫助很大

為解決醫院護理人力短缺問題，衛福部護理及健康照護司規劃開放外籍護佐及照服員協助急性病房照護工作，目標於民國119年新增2000名人力，最快今年四、五月上路。台北榮總院長陳威明公開表達支持，強調在現代科技輔助下，語言障礙可透過即時翻譯、眼神交會、手勢等方式克服，且外籍人力僅從事輔助性工作而非專業護理。

北榮桃園分院表示，外籍照服員投入服務前均接受照服員相關工作訓練，正式進入臨床時也安排護理師一對一帶領。 （示意圖／資料照）

陳威明分享個人經驗指出，他與同為醫師的妻子照顧家中102歲岳父及90歲岳母時，已聘請外籍看護多年，合作愉快且語言從未構成障礙，正因外籍看護的協助，夫妻倆才能安心在醫院工作照顧患者。他認為，在尚未有人工智慧機器人協助前，急性病房引進外籍護佐、照服員能有效分擔護理師工作壓力。

北榮桃園分院已率先實施相關政策，該院附設護理之家目前聘僱24位越南籍照服員。院長彭家勛表示，少子化時代導致護理人力持續存在缺口，造成護理人員極大壓力，外籍照服員投入服務前均接受照服員相關工作訓練，正式進入臨床時也安排護理師一對一帶領，協助熟悉環境與語言，目前已能獨立作業。彭家勛坦言，本國籍照服員人力缺口一直存在，引進外籍照服員後工作態度非常認真，對減輕護理人員壓力幫助非常大，護理師、病人及家屬滿意度都很高。

陳威明透露，北榮員山分院等其他分院的照顧機構也正評估招募外籍看護，若運用到急性病房特別是共照病房，將能提供更優質的照顧服務。他強調，政策上路後醫院會開課、嚴格訓練，確保護佐不從事護理師的專業工作，而是協助確保照顧品質。

護理師護士公會全國聯合會回應，並未反對任何合法合規的人力政策，但強調外籍照服員並非護理人力而是照護輔佐人力，角色定位必須清楚。(圖/中天新聞)

衛福部長石崇良說明政策背景，現今許多小家庭面臨一人住院影響其他家人工作的困境，衛福部推動住院整合照護計畫後民眾滿意度高，但醫院卻面臨人力短缺問題，因此提出導入外籍人力方案。石崇良強調，此舉並非要取代護理人員，若沒有這些人力協助，工作就會落到護理人員身上，反而造成護理師離職，衛福部會加強與護理界溝通，認為這是好事，大家應該樂觀其成。

護理師護士公會全國聯合會回應，並未反對任何合法合規的人力政策，但強調外籍照服員並非護理人力而是照護輔佐人力，角色定位必須清楚。公會指出，核心在於制度是否能在急性病房這樣高度專業的場域中，確保病人安全與整體照護品質，對此表達關切。

