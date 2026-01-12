外籍護佐、照服員進醫院 北榮院長支持：語言不是問題

衛福部擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房護理師照顧病患。台北榮總院長陳威明表示贊成，認為可幫助護理師分憂解勞。（本報資料照）

衛福部擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房護理師照顧病患，今年4、5月有望上路，但護理團體憂心，若語言與專業訓練尚未到位，反增加護理師負擔。台北榮總院長陳威明以桃園分院護理之家的經驗為例，目前聘僱24位外籍照服員，滿意度高，未來若進入醫院病房，務必經過嚴格訓練，語言不會是問題。

陳威明指出，北榮桃園分院護理之家目前聘僱24位越南籍照服員，滿意度很高，護理師高興，病人也高興、家屬也高興，北榮蘇澳分院也即將引入。他贊成外籍護佐、照服員進入醫院病房，認為可以幫護理師分憂解勞。

北榮桃園分院院長彭家勛指出，外籍照服員投入服務前皆有經過訓練，才分配到護理之家實際服務，起初都會有一對一的帶領，適應環境和語言，現在大致都可以獨立作業。他坦言，本國籍照服員一直有人力缺口，造成護理人員的壓力，引進外籍照服員後，工作態度非常認真，幫助非常大。

陳威明強調，未來若外籍人力進到病房，都要先經過嚴格嚴格訓練。病房照護工作難度是否較機構、家庭更高？他認為，護佐、照服員並非從事真正的護理工作，例如協助翻身，但不可以打針，只要經過訓練就沒有問題。

至於外界擔心語言隔閡問題，陳威明說，現在許多家庭都有外勞，不是每位長者都會講英文，人與人之間的互動都會慢慢適應，且在現代科技協助下，手機拿起來就可以翻譯，語言不會是問題。

護理師護士公會全國聯合會重申，外籍照顧服務員並非護理人力，而是照護輔佐人力，角色定位必須清楚，並強調「並未反對任何合法合規的人力政策」，核心在於制度是否能在急性病房這樣高度專業的場域中，確保病人安全與整體照護品質。

護師公會全聯會提醒，關鍵不在於是否引進外籍人力，而是語言能力、訓練內容與責任分工是否到位，若配套不足，外籍助理人力進入病房，可能增加第一線護理師的溝通與監督負擔，影響整體照護效率。長期而言，改善護理工作環境、薪資結構與人力配置，讓專業人力願意回到臨床，才是根本解方。

