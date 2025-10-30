外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截
南部中心／綜合報導
防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘外籍雜貨輪載著整船的「冷凍肉品」準備進入高雄港，保三總隊、海巡署接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，清點後共有133公噸來源不明的冷凍肉品，107萬包走私香菸，船上7人也被當場逮捕。
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）
一箱箱物品從倉庫內被搬出，外頭還有刑警全程監控，就因為這都是從一艘外籍雜貨輪上被攔下的走私品。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君表示本總隊近日接獲情資表示，將由外籍貨輪與我國海域進行不法走私行為，於10月24日清晨，在高雄港西南方的海域查獲該艘貨輪。警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭。偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品也來源不明，船上7人被依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）
出動緝毒犬到場，發現不得了，裡頭竟然有大量來源不明的冷凍肉品，在台灣防堵非洲豬瘟擴散的非常時期，更是不能大意。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君說，經登檢後發現該艘貨輪上，有大量的肉品以及香煙等，於是將該船以及人員帶回調查，經調查後發現該船上，總共有133噸的冷凍肉品，以及107萬包的香煙，市值逾4000萬元，肉品則有雞肉、豬肉、牛肉等等。消毒人員全副武裝登船，進行消毒作業，好在這回成功攔截133噸「不明肉品」，如果被成功闖關流入市面，後果恐怕難以想像。
