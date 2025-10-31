外籍車手增加！平鎮警強化法治宣導 籲移工勿淪詐團共犯

桃園市平鎮警分局近日特別前往平鎮工業區，舉辦法治宣導活動。圖：警方提供

桃園市外籍移工人數位居全台之冠，為強化移工對台灣法律的認識，桃園市平鎮警分局近日特別前往平鎮工業區，舉辦法治宣導活動。有鑑於近期不法集團吸收移工擔任詐騙車手的案件頻傳，此次活動重點鎖定於「識詐與反詐騙」，透過多語言溝通，向移工朋友詳細講解相關法令，希望他們在台工作期間，不僅能保障自身安全，更能避免不慎觸法。

平鎮分局希望移工在台工作期間，不僅能保障自身安全，更能避免不慎觸法。圖：警方提供

平鎮分局表示，詐騙集團經常利用移工朋友不熟悉本地法律或想快速賺取外快的心態，以「輕鬆、高薪」的打工話術，誘騙他們擔任「提款車手」。然而，此行為已觸犯刑法「詐欺罪」及「洗錢防制法」，刑責非常嚴重，不僅可能面臨鉅額罰金、長期徒刑，最終還將被遣送出國，且未來無法再入境台灣，辛苦的工作生涯也將毀於一旦。

廣告 廣告

平鎮分局透過多語言溝通，向移工朋友詳細講解相關法令。圖：警方提供

除此之外，有鑑於微型電動二輪車為外籍移工在國內最便利的代步工具，交通活動頻繁，交通事故發生率也隨之攀升。為保障所有用路人的安全，平鎮分局也特別加強交通安全宣導，希望能夠透過宣導活動，建立一個更友善、尊重且包容的交通環境，確保每位使用者，無論國籍背景，都能維護自身與他人「行」的安全。

平鎮分局強調，「防詐」與「交安」 是保障移工在台生活安定的兩大基石。未來將持續深入各工業區與移工聚集點，以多國語言進行各類預防犯罪與法治教育，從根本強化自我防護意識，讓移工朋友不僅是台灣經濟的貢獻者，更是「安居樂業」的實踐者，共同打造更安全、友善的首善之都。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

「全台最大黃牛」夫妻交保又涉GD演唱會黃牛票案 遭拘提移送

桃園強化覆工蓋鈑抗滑措施 確保行車安全