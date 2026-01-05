外籍車手「整團輸出」 竹市警巨城逮5馬來西亞籍車手全羈押

警方在巨城購物中心逮捕馬籍車手，循線又查獲5名同夥。（圖：警方提供）

新竹市警方日前偵辦詐騙案意外發現，外籍車手人數越來越多。市警第一分局日前追查詐騙集團車手，意外發現外籍車手居然是「整團輸出」，警方在新竹市鬧區巨城購物中心一舉逮捕5名馬來西亞籍車手，目前5名馬籍車手已被法官裁定羈押禁見，檢警專小組也全力追查幕後集團到案。

馬籍車手在巨城提款時被埋伏警方當場活逮。（圖：警方提供）

新竹市警局表示，詐欺集團吸收外籍人士當車手越來越多，第一分局於偵辦提領車手案時，鎖定馬來西亞籍車手集團。警方發現這個外籍車手集團以「高薪打工」為餌吸收成員，並利用觀光簽證入境進行詐騙，且刻意挑巨城購物中心人潮眾多處交款方便逃逸。警方前後共逮捕5名車手，全案移送新竹地檢署偵辦，檢察官向法官聲請羈押禁見獲准。

警方統計，新竹市上月共受理詐欺案共355件，財損金額約2億元，與去年同期相比，受理件數下降8.5%，財損金額更減少44.18%。去年度詐騙案件數及財損金額，與113年度相比更分別減少10.48%及27.85%，整體趨勢顯著下降。竹市警局在執行去年第4次「全國同步打詐專案行動」中共計偵破22件詐欺集團案、緝獲嫌犯 120人，並查扣不法所得逾5100萬元。

新竹市訂於1月下旬啟動全市實體現金發放作業，讓市民在農曆年前順利領取5000元消費金，呼籲民眾若接到關於「普發現金」的可疑來電或簡訊，切勿理會，務必牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並可利用「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法，共同守護財產安全。（彭清仁報導）