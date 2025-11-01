「外籍醉漢連鬧萬華」染髮拒付又回店施暴 正妹店員驚嚇報警

【警政時報 林照東／台北報導】台北市萬華區內江街一間美髮沙龍，近日遭一名外籍男子連續兩度鬧場。據店家指出，該名男子首次上門染髮後拒絕付款，還疑似酒醉狀態下騷擾店內女員工，最終警方到場協助，才在陪同下領錢結帳；然而事隔數日，男子又再度回到店內鬧事，手持點燃的香菸試圖攻擊店員，甚至企圖搶奪防衛棍並將人拖出店外，場面一度失控。

外國男子染髮不付錢大鬧美髮院。（圖/翻攝網路）

業者指出，該事件發生於人潮眾多的內江街一帶，附近有多所學校與居民通行，擔心此人再度出現恐有公共安全風險。目前業者已完成筆錄並正式提告，警方已依法受理並展開偵辦。

多地業者與民眾爆料：同一外國人多次鬧事

事件曝光後，陸續有多位網友留言指出，這名外籍醉漢並非首次鬧事，甚至多次出現在不同場所：

事件曝光後，陸續有多位網友留言指出，這名外籍醉漢並非首次鬧事，甚至多次出現在不同場所。（圖/翻攝網路）

有酒吧業者表示：「上次他在我們店裡鬧事，警察到場時他還問『我能把啤酒喝完再走嗎？』，警察竟然真的讓他喝完，傻眼。」

一名飯店從業人員指出：「他白天就在喝酒、渾身酒氣，會騷擾其他房客、大聲播放音樂不聽勸，已列入黑名單。」

另一位網友留言：「在桃園機場候機室也看過他，當場騷擾小朋友，上飛機後還鬼吼鬼叫，空服員也不知道該怎麼辦。」

還有飯店員工透露：「他自稱法國樂團成員，在我們飯店入住時同樣騷擾客人，甚至想對工作人員動手，最後也是報警才被帶走。」

網友爆料外國男子時常酒後鬧事。（圖/翻攝網路）

警方呼籲提高警覺

警方表示，已接獲報案並依法偵辦，將持續追查該男子身分及居留狀態，若確認涉及多起擾亂或攻擊行為，將依《社會秩序維護法》及《刑法》相關罪責處理。警方提醒民眾，若再遇到類似行為者，切勿單獨對峙，應立即撥打110報警，確保自身與他人安全。

