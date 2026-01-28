外籍高中生夜騎迷途體力不支 楊梅警即時伸援確保安全
兩名外籍高中生1月27日22時許，前往桃園市警局楊梅警分局大坡派出所請求協助。經警方了解後得知，高姓及何姓兩名17歲緬甸籍學生當日晚間騎乘YouBike前往新屋區永安漁港遊玩，返程時因對當地路況不熟，且偏鄉地區導航訊號不穩，加上長時間騎乘導致體力不支，只好向派出所警方請求協助。
大坡派出所警員楊承澔了解狀況後，隨即將學生帶至派出所內休息，並提供飲用水及餅乾讓學生恢復體力，同時安撫不安情緒。後續員警以簡易英語與外籍學生溝通，詳細確認其宿舍位置與身體狀況，經評估學生並無受傷，僅因過度疲勞無法繼續騎乘。
考量深夜時段、海邊道路照明不足及交通風險，警方研判若貿然讓學生自行返程，恐有安全疑慮。基於保護學生安全立場，警方主動協助將學生護送至富岡火車站，並妥善處理YouBike載運及歸還事宜。兩名緬甸籍學生對警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。
楊梅分局呼籲，民眾夜間外出或前往偏遠地區活動，應事先規劃返程路線並評估體力狀況，若遇突發狀況或需要協助，可隨時撥打110報案專線或向就近警察機關求助。
更多新聞推薦
其他人也在看
無懼水深6米！越籍失聯移工見警心虛跳溪 警消合力救起
新北市新店區今（29日）上午發生一起驚險事件。警方接獲線報，指稱有失聯外籍移工出沒，新店分局坪林派出所員警於上午9點多前往水德里一帶查訪時，發現1名越南籍張姓男子形跡可疑，未料警方一靠近，張男竟轉身逃跑，隨即從產業道路旁跳入水深約6公尺的北勢溪內，現場情況一度緊張。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
金價高漲投資詐騙橫行 介紹人變女又變男
圖說：臺北市大安分局安和路派出所巡佐詹炯楷。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局安和路派出所於日前，經 […]民眾日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
車手私吞贓款 害友遭囚禁勒贖
黃姓和盧姓男子負責幫詐騙集團招募提領詐騙款項車手，透過未成年的張簡姓少年找上一對高中情侶，介紹友人「阿康」幫忙提款，結果「阿康」黑吃黑，私吞340萬元。黃、盧不甘損失，叫小情侶出來面對，將人擄走後囚禁，還打電話向家屬討錢。高雄地院審理後，黃姓男子被依恐嚇取財等罪判刑2年。可上訴。至於盧姓男子則因過世免訴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
毛孩「皮卡」驚險記！溜出家門卻走失500米 警靠「這1招」速尋回
台中市大肚區有隻柴犬「皮卡」日前趁機溜出家門，飼主68歲陳姓婦人發現時心急如焚，在住家附近苦尋20分鐘仍無果，只好焦急向員警求助。台中市警局烏日分局追分派出所獲報後，運用柴犬項圈上的Airtag定位科技，僅花10分鐘便在離家500公尺的農田裡找到「皮卡」，成功助毛小孩重回飼主懷抱。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
馬年對民主與人權的願望
美國盤查移民的聯邦官員，本月初在明尼蘇達州進行任務時射殺了一位女性公民，日前又以行刑方式射殺了另一位美國公民，引發廣大的抗議。民主黨籍的前任總統歐巴馬和克林頓，分別發聲。克林頓除譴責川普政府的移民執法行動，稱相關執法事件「不可接受」外，還呼籲美國民眾「站出來」並「勇敢發聲」，以此表明「我們的國家仍然屬於人民」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
替代役男丟包台64線慘死 列重大刑案
25歲溫姓替代役男日前凌晨被多元計程車46歲林姓司機於新北市台64線快速道路「丟包」，遭4輛車連續輾過慘死，全案依過失致死罪嫌偵辦中。檢警辦理相驗並勘驗計程車行車記錄器，釐清溫男是自行下車還是被拖下車，赫然發現林姓司機也曾下車；下車後有無可疑動作尚待進一步調查，全案已轉列重大刑案，甚至不排除朝不確定故意殺人重罪方向偵辦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
深夜把玩空氣槍引恐慌 中山警迅速查處法辦
圖說：發言人臺北市中山分局大直派出所長賴新天。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局114年12月23日 […]民眾日報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
汐止公車舊又髒！椅背氧化卡垢 居民吐槽「遊民都不敢坐」
公車票價相對便宜，但乘車環境卻引發民怨，一名網友分享，汐止多條公車路線車況老舊，近日搭乘藍39號公車時，發現椅背氧化卡垢，外觀斑駁，引起討論，不少當地居民直呼「髒到連遊民都不敢坐」，也指出多條路線都有類似問題，不過近期已有民眾發現，部分路線開始汰換為電動公車，但全面更新恐仍需一段時間。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 389則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 13則留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 3則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫
即時中心／劉朝陽報導台中市大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生持刀傷人事件，一名67歲女子不明原因遭人持利器攻擊，頸部留下約10公分刀傷。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，為傷者包紮並送醫治療。警方正調閱附近監視器畫面，釐清嫌犯是否隨機攻擊或認識被害人，全力追緝凶嫌。警方指出，台中市大雅區龍善二街今日上午8時07分發生攻擊事件，年約60多歲女子遭人持刀攻擊，頸部受有10公分刀傷，所幸人意識清楚；醫師指出，頸部的傷口很深，另左臂、背部、額頭也有刀傷，總共八個刀傷。案發當下附近民眾表示，受傷婦人要前往籃球場跳廣場舞，而附近有年輕人時常會來將音樂切掉，雙方可能因此發生爭執釀禍。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫 更多民視新聞報導起飛12分鐘即失聯 哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死LIVE／國造潛艦關鍵一步！海鯤號首度潛航測試「下潛50公尺」 高雄港現場直擊從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男扮警闖銀樓 持「橡膠榔頭」痛毆老闆娘...未搶劫逃逸
桃園市 / 綜合報導 桃園區中正路上一間在地超過40年的銀樓，今(29)日中午突遭一名假警察闖入，他先是假意與老闆娘寒暄，緊接著就拿出預藏的橡膠榔頭，對老闆娘痛毆後倉皇逃離，再變裝騎機車逃逸，警方目前已經掌握相關嫌疑人積極查緝中，不過弔詭的是，男子並沒有趁亂搜刮店內財物，動機究竟為何，警方持續釐清。黃澄澄的金飾，擺滿玻璃櫥櫃，這時一名警察走進銀樓。陌生男子VS.銀樓老闆娘說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」最近有沒有什麼可疑的人，與老闆娘寒暄，關心附近治安，一切看似很正常，但下一秒畫風突變。銀樓老闆娘說：「欸欸，欸。」男子突然掏出預藏的榔頭，就是一頓胡亂猛揮，10秒內痛毆11下，老闆娘即使雙手抱頭，痛到蹲在地上，他仍不罷休。銀樓老闆娘說：「救命啊，救命啊，救命啊。」遭到陌生人攻擊，老闆娘直喊救命，男子見狀趕緊丟下凶器，落荒而逃，誇張場面就發生在，桃園區中正路上。29日中午12點多，老闆娘頭部流血手指骨折，警方獲報展開調查，不過這衣服，怎麼跟闖店的男子不一樣，原來這名男子是假警察，更被目擊案發前，就在銀樓附近閒晃。記者VS.當事銀樓老闆說：「他站在外面那邊，站好幾個小時。」警方透過監視器循線追人，發現男子後續變裝騎機車逃逸，而實際檢視他的假警察穿著，頭戴安全帽面戴口罩，疑似想躲避監視器，甚至還戴上手套，避免留下指紋，這件象徵警察身分的雨衣，則是網購而來，預藏凶器還提前勘查現場，疑似早有預謀。記者VS.當事銀樓老闆說：「我們做生意，沒有跟別人結怨，(都是和和氣氣)，對啦，會買就賣，，不買就不賣。」講沒跟人家結仇沒有糾紛。桃園分局副分局長王智瑋說：「該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕。」該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，而這間銀樓其實就在，金飾珠寶一條街，前兩天才在執行防搶演練，疑似才讓嫌犯假扮警察趁虛而入，警方已經透過監視器，掌握車輛及相關嫌疑人，持續追緝釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言