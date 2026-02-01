外籍高中生手機遺落公車 南警即時協助尋回

一分局莊敬派出所巡佐楊元林(右)、警員朱晉廷(左)發揮暖心服務，助外籍生找回遺失手機。(記者林怡孜翻攝)

記者林怡孜／台南報導

一名就讀六信高中的外籍男學生日前清晨搭公車外出時，不慎將手機遺落車上，因語言表達能力有限又無法聯繫他人，當場焦急無助。所幸熱心民眾協助報警，南警第一分局莊敬派出所巡佐楊元林、警員朱晉廷獲報後迅速趕抵現場處理。

警方研判手機仍在公車上，立即查詢班次動向，並載學生前往永康區圖書館公車站尋找，同時聯繫該車司機。經一番奔波與確認，順利在車內尋回手機，讓學生如釋重負。

據了解，這位外籍學生因熱愛台灣文化，去年七月與外婆一同來台生活，目前外婆居住於台中，他則居住學校宿舍。事發當日他正要去打工，途中不慎將手機遺落在公車上。由於語言不流利，加上失去手機無法對外求助，心情十分焦急。所幸在警方的協助下，手機得以尋回，讓他深深感受到台灣警方的效率與溫暖。他頻頻向員警致意，並表示由衷感謝，對警方的貼心服務留下美好印象。

一分局也提醒，搭乘大眾運輸工具時應隨時留意隨身物品，若發生遺失情形，可即刻向警方或相關單位求助，以利儘速找回失物。